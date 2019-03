Gubbio, premiati in Comune i vincitori del III° Concorso di disegno “Gubbio è Natale”

GUBBIO – Si sono ritrovati questa mattina, sabato 23 marzo, in Sala Consiliare per la cerimonia di premiazione, i piccoli vincitori partecipanti al CONCORSO DI DISEGNO ‘GUBBIO E’ NATALE’, iniziativa giunta alla terza edizione, promossa a livello nazionale con crescente partecipazione. Sono stati infatti oltre 30.000 i votanti da tutta Italia e la partecipazione delle scuole è stata omogenea, con istituti iscritti da varie regioni. Soddisfazione è stata espressa dai promotori e organizzatori, Francesco Dominici e Nancy Latini della società ‘Land’ curatrice degli eventi del Natale, dall’assessore al turismo Nello Fiorucci per il Comune di Gubbio che ha portato il saluto del sindaco Filippo Mario Stirati, dal presidente del Gruppo Alberaioli Giacomo Fumanti che dal 1981 ogni anno dà vita all’Albero di Natale più Grande dle Mondo. E’ infatti su questa immagine del gigantesco albero di luci, dal 1991 nel Guinness dei Primati, che si scatena la fantasia e la creatività dei piccoli disegnatori. Il concorso è un contest integrato con i social Network rivolto alle scuole elementari e medie di tutto il territorio nazionale, iscritte al concorso. Gli alunni realizzano un disegno a tema Natale e, con l’aiuto dei propri genitori o dei propri insegnanti, lo pubblicano sulla specifica area della pagina Facebook “Gubbio è Natale”.

Da quel momento i disegni sono a disposizione per accogliere i “mi piace” degli utenti di Facebook; i vincitori finali sono i disegni che hanno ottenuto il maggior numero di “like”. Hanno ricevuto i rispettivi premi, i vincitori delle tre categorie in gara I-III elementare, IV-V elementare e I-III media provenienti dalla Scuola Terzo Circolo Roncalli Plesso ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Altamura (BA), dall’Istituto Comprensivo di Govone (CN) e dall’Istituto Comprensivo di Ghilarza, Scuola secondaria di primo grado, Sez Associata di Sedilo (OR). Gli alunni che si sono classificati primi nella propria categoria hanno vinto un soggiorno a Gubbio per tutta la famiglia e una t-shirt personalizzata con il disegno da loro realizzato. Inoltre, ai classificati dal secondo al quinto posto per ogni categoria, verrà spedita la t-shirt personalizzata con il proprio disegno stampato. Ma il concorso oltre a premiare gli autori dei disegni, ha previsto anche un riconoscimento per le scuole in cui l’alunno è iscritto, coinvolgendo così anche gli istituti, che hanno ricevuto in omaggio una stampante laser Ricoh, strumento utile per le attività didattiche delle scuole. Il premio è stato messo a disposizione da ‘Center Office’ di Mario Pascolini, che ha aderito al progetto con entusiasmo e spirito di collaborazione.