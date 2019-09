Panicale, a Mongiovino sabato “Excursus intorno all’atomo” con il prof. Onsgaard

PANICALE – Con l’incontro “Excursus intorno all’atomo” del prof. Jens Onsgaard si inaugura a Mongiovino il ciclo di iniziative culturali “Oltre confine” promosso dall’Associazione L’olivo e la Ginestra.

L’appuntamento è per sabato 14 settembre 2019 alle ore 18.30presso il Santuario di Mongiovino.

Onsgaard, professore emerito, ricostruirà la storia dell’atomo a partire dalla definizione che introdussero nel mondo antico i greci per indicare la parte più piccola della materia, fino ai giorni nostri in cui è possibile vedere l’atomo, manipolarlo e costruire nuovi materiali. La conferenza si svolgerà in inglese con traduzione in Italiano.

Onsgaard si è laureato in fisica nel 1966 presso l’Università di Copenaghen, è divenuto dottore in Scienze nel 1984 presso l’Università di Odense. Dopo aver lavorato a Trieste, Lund, Monaco, Stanford è tornato all’Università di Aalborg come capo del primo Istituto di Nanotecnologia. I suoi campi di ricerca sono stati la nanoscienza e la scienza dei materiali con più di 110 articoli su riviste scientifiche specializzate. E’ sua convinzione che la nostra conoscenza dell’universo e sua comprensione passi attraverso le scienze naturali ed umanistiche.