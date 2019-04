Parte da Umbertide la manifestazione “Sulla strada per la solidarietà”

UMBERTIDE – Giovedì 25 aprile partirà da Umbertide l’evento “Sulla strada per la Solidarietà”. E’ ormai con cadenza annuale che, nell’ambito della IX Circoscrizione del Distretto Lions 108L (Umbria, Lazio e Sardegna), i Club della Zona A (Lions Club Umbertide organizzatore principale, Lions Club Città di Castello Host, Lions Club Gubbio, Lions Club Montone Aries, Lions Club Città di Castello Tiferno e Lions Club Gualdo Tadino-Nocera Umbra), organizzano questo evento volto ad unire al carattere ludico la possibilità di raccogliere fondi da destinare ad azioni solidali. L’appuntamento è fissato per le ore 9 presso l’Abbazia di Montecorona.

Negli anni passati i fondi raccolti erano stati destinati alle popolazioni umbre colpite dagli eventi sismici del 2016. Ed è in quest’ottica che il raduno del prossimo 25 Aprile ha trovato tutti i club promotori nel destinare i proventi della manifestazione alla Fondazione Lions Clubs International, con lo spirito di fornire un contributo alla missione dell’organizzazione. La Fondazione è stata classificata come la migliore Organizzazione non Governativa secondo un report del Financial Times, la prima al mondo di un elenco di 34 associazioni.

La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Umbertide, Città di Castello, Montone, Gualdo Tadino e Gubbio. Questo l’elenco dei club patrocinanti e delle aziende sostenitrici: Vespa Club Fratta Umbertide, Club auto e moto d’epoca Umbertide, Auto moto storiche Altotevere, Vespa Club Montone, Gubbio Motori, Vespa Club Gubbio, Autocarozzeria Grifo e Autosalone Pucci.