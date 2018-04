Perugia, Umbrex incontra il M5S

PERUGIA – Il M5S di Perugia insieme agli attivisti e all’Associazione La Perugia che Vogliamo ha organizzato una serie di eventi per questo fine settimana di aprile. Si parte da giovedì 19 aprile, alle ore 21:00, quando, presso la sede di Via Ruggero d’Andreotto, 47, si terrà l’incontro formativo-informativo sul circuito Umbrex.net.<https://l. facebook.com/l.php?u=http%3A% 2F%2FUmbrex.net%2F&h= ATPzVo21eitSlIRIkcA8F7CnefnEZ7 WhjeDrSXevv5wjaFtDqvnH76paUEDU v1jKKx6i3TvUuTkWidoiMXLkJXSIN8 dPFu-JYk0a32TxxX2afTN_ IJhAv9mw-TXKSCAmZQ> Un innovativo e dinamico network di imprese e professionisti. Un Circuito economico integrato, progettato per facilitare le relazioni tra soggetti economici operanti in un dato territorio e per fornire loro strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari. Venerdì 20 aprile, ore 21:00, invece, presso il Cinema Melies di Via della Viola, 1, si terrà la proiezione del Film inchiesta sul sequestro e l’uccisione di Aldo Moro; una vicenda che ha cambiato il corso politico del nostro Paese e che ne ha messo in luce dinamiche inquietanti, che ancora segnano la storia italiana. Alle ore 20:00, prima della proiezione, si terrà un apericena con i Portavoce del M5S. Le iniziative in programma si chiudono domenica 22 aprile, presso il Teatro di Colombella, in Via delle Marche, con la presentazione del libro-inchiesta “Morte dei Paschi”, di Franco Fracassi e Elio Lannuti. Un prezioso lavoro d’inchiesta che sarà illustrato da uno degli autori, Franco Fracassi. Interverranno la Portavoce alla Camera dei Deputati Tiziana Ciprini e Cristina Rosetti Portavoce Presidente del Gruppo consiliare M5S al Comune di Perugia. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.