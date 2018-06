Perugia, un allievo del Don Bosco primo elettricista al Concorso Nazionale

PERUGIA – All’edizione di quest’anno, la XII, del Concorso Nazionale dei Capolavori dei Settori Professionali organizzato dall’Associazione Cnos Fap Nazionale (Centro Nazionale Opere Salesiane), per gli allievi dei Centri di Formazione Professionale salesiani ubicati in tutta Italia, hanno partecipato circa 200 giovani provenienti da 60 centri di Formazione Professionale.

A tenere alta la bandiera della Regione Umbria è stato Damiano Tortoioli, allievo iscritto all’ultimo anno del corso di qualifica professionale del CFP Cnos Fap di Perugia per “Addetto qualificato all’installazione e manutenzione di impianti elettrici civili”. E’ risultato vincitore del primo premio per il settore elettrico/automazione e building.

Damiano Tortoioli ha affrontato in maggio presso il centro di Sesto San Giovanni (MI) un lungo elenco di prove, tra cui un questionario di 50 domande tecniche, una prova di dimensionamento di una linea elettrica, la scelta di componenti proposte dall’azienda partner (la Schneider Electric, azienda multinazionale leader nello sviluppo e gestione di tecnologie per l’energia), un disegno tecnico di uno schema elettrico di potenza, una prova di programmazione di un dispositivo elettronico, un cablaggio e collaudo di un quadro elettrico ed una prova di ricerca guasto.

Ha vinto un premio in denaro e alcune pubblicazioni, la sede del cfp una fornitura di materiali per il potenziamento dei laboratori.

E’ la prova dello stretto legame tra formazione professionale e mondo del lavoro, e rispecchia una lunga tradizione salesiana denominata nel tempo “esercitazione”, “prova” o “capolavoro”, un approccio prevalentemente pratico all’apprendimento che è all’origine dell’opera formativa ed educativa di don Bosco. Sono tante le imprese che si rivolgono al centro di formazione professionale Don Bosco per attingere giovani in possesso di elevate competenze tecniche, nel settore elettrico, termoidraulico, meccanico, ristoratore e acconciatore

Quest’anno una grande novità è stata annunciata dall’Assessore Antonio Bartolini alla Festa interreligiosa nel Salone Don Bosco: la partenza in forma stabile e finanziata dei percorsi triennali a Perugia, Foligno e Marsciano aperti anche agli alunni provenienti dalle terze medie nella forma del duale Scuola-Lavoro in vista del contratto di apprendistato, via ad un posto di lavoro qualificato.

.