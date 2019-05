Porchettiamo, torna la festa del re dei cibi di strada

GUALDO CATTANEO – Sulla scia del successo raccolto nei primi dieci anni di vita, “Porchettiamo – il Festival delle Porchette d’Italia” torna nel 2019 con la sua XI edizione. E si conferma una delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative del centro Italia e non solo. L’ultima edizione ha registrato migliaia presenze in tre giorni. Appuntamento quindi a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) dal 17 al 19 maggio.

Venerdì 10 maggio alla Società Anonima di Perugia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza degli organizzatori Anna Setteposte e Antonio Boco, insieme al sindaco di Gualdo Cattaneo, Andrea Pensi, e all’assessore al Turismo del Comune di Gualdo Cattaneo, Elisa Benvenuta.

Un evento – ideato per il Comune di Gualdo Cattaneo dall’agenzia di eventi e comunicazione Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage) e dal critico enogastronomico Antonio Boco – cresciuto negli anni e che testimonia la solidità del format, unico in Italia, capace di valorizzare un prodotto, troppe volte lasciato in secondo piano: sua maestà la Porchetta. Confermato anche quest’anno il patrocinio del Ministero delle politiche agricole.

Un appuntamento di grande richiamo per un pubblico trasversale e proveniente da tutto il territorio nazionale e non solo visto che l’interesse per Porchettiamo ha superato pure i confini europei, con tanti curiosi che vogliono scoprire la storia e la peculiarità della lavorazione e del sapore della Porchetta.

Porchettiamo è un progetto originale, profondamente radicato nel tessuto storico-culturale dei luoghi in cui si trova e di quelli che evoca attraverso il cibo, nato in tempi non sospetti, quando il fenomeno era tutt’altro che trendy. Non è un caso che l’evento sia diventato così popolare e che, a distanza di undici anni dal suo avvio, resista in una dimensione di grande spontaneità e sia percepito come genuino, popolare, mai forzato e sempre attento a chi lo frequenta.

Piazza Vittorio Emanuele III sarà ancora quella dedicata agli stand espositivi e commerciali per l’acquisto esclusivo dei mini panini degustazione delle Porchette provenienti dalle principali regioni italiane. Affiancano una selezionata rosa di produttori umbri , le porchette provenienti da: Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dopo il successo dello scorso anno torna, infatti, la Sicilia con la porchetta di maialino nero allevato allo stato brado di Nebrodi di Giuseppe Oriti; dopo un anno di assenza anche la Sardegna con il maiale sardo.

Inoltre, lo spazio dedicato ai vini del territorio, in collaborazione con la Strada del Sagrantino e le migliori cantine, per ritrovare, in chiave elegante e contemporanea, la suggestiva atmosfera delle antiche fraschette, luoghi privilegiati per il consumo di vino e porchetta. Grazie alla consolidata collaborazione con Fermento Birra, sarà presente la sezione dedicata alle migliori birre artigianali italiane e straniere del momento: Birra Perugia, Ritual Lab, Birrificio Italiano, Foglie d’Erba, Vetra, CRAK, MC77, oltre una selezione tedesca e belga.

Interamente dedicato ad una selezionata rosa di cibi di strada sarà il Giardino del Castello: dalla Sardegna alla Toscana, una rassegna dei migliori cibi di strada d’Italia, dal lampredotto fiorentino, alle migliori Olive ascolane. Presente anche il panino Gluten free, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia.

Novità di quest’anno, al Giardino, anche uno stand gestito da giovanissimi imprenditori del territorio con prodotti di eccellenza: tutte piccole aziende bio a gestione familiare. Lo stand si chiamerà “Quality Km0″. “Quality” è un brand ideato per promuovere i prodotti di “Castelli di Gusto”, ovvero un gruppo di aziende agricole localizzate nel territorio del comune di Gualdo Cattaneo. La peculiarità di queste aziende agricole sta nell’essere condotte esclusivamente da giovani, che si stanno impegnando in progetti di collaborazione reciproca. Il nome “Castelli di Gusto” richiama fortemente il territorio, infatti si ispira ai tanti castelli medievali sparsi nel comprensorio di Gualdo Cattaneo e, al tempo stesso, ai prodotti di alta qualità delle aziende agricole che ne fanno parte. Le specialità che saranno proposte per “Porchettiamo” hanno come elemento principale il “Km0″ e sono: Salsiccia pastellata fritta; polpettine d legumi fritte; Cono di erbe e fiori spontanei fritti; “Rotolo” con farine di legumi.

Numerose le attività collaterali: dall’animazione alla musica di strada, dai laboratori didattici-creativi per bambini di pittura e disegno sul tema del maiale, alle passeggiate a piedi in compagnia di guide professioniste, per scoprire i sentieri che conducono ai Castelli Medievali del territorio, fino al mitico Pig-Nic l’appuntamento con “Porchetta e Vino sull’erba”.

Novità di questa edizione sarà anche la presenza di Radio Gallano, voce ufficiale di Porchettiamo. La web radio trasmetterà dalla Piazza delle Porchette, con interviste ai produttori e non solo. Ed il nuovo progetto radiofonico, che ha sede al Castello di Gallano Resort di Valtopina, per la sua prima uscita pubblica ha scelto proprio Porchettiamo (www.radiogallano.it).

Confermato anche il pacchetto turistico “Porchettiamo in umbria”, strumento di promozione non solo per l’evento ma per tutto il Territorio.