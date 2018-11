Rotary Club, donato un defibrillatore al Gualdo Casacastalda

GUALDO TADINO – Il Rotary Club di Gualdo Tadino, con grande spirito di servizio verso il sociale, i giovani e lo sport, principi cardini dell’essere rotariano, ha donato un defibrillatore alla società sportiva Gualdo Casacastalda. La cerimonia di consegna è avvenuta domenica scorsa allo stadio C.A. Luzi in occasione della partita di campionato tra Gualdo Casacastalda e Campitello, sfida al vertice vinta dai padroni di casa per 5-1.

A fare gli onori di casa al Luzi il direttore Roberto Balducci che ha ricordato l’importanza in una società sportiva di uno strumento come il defibrillatore, reso obbligatorio dalla federazione ormai da diversi anni, e che per il Gualdo Casacastalda va ad aggiungersi a quelli già in dotazione: “A nome di tutta la società ringrazio il Rotary che ha accolto il nostro appello con grande sensibilità. Tra scuola calcio e settore giovanile abbiamo 240 tesserati, oltre gli atleti della Juniores e della prima squadra, una bella realtà che ha bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti”. Per il Rotary Club è intervenuto il consiglio direttivo, rappresentato dal presidente Dott. Paolo Saverio Fiore: “E’ nostro dovere essere attenti a queste iniziative così importanti per il futuro dei nostri ragazzi che vivono lo sport come una parte integrante della vita”. Alla consegna è intervenuto anche il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti: “Siamo fortunati a poter contare su associazioni di volontariato come il Rotary che danno un contributo importante alla nostra comunità”.