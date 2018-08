Rush finale per “Cultura in goal”, i giovani dell’Ac Perugia a Castel Rigone e Piegaro

CASCIA – Nell’ambito di Cultura in Goal #KickOff, gli Under 16 serie A e B dell’Ac Perugia Calcio stanno affrontando le ultime ore a Cascia, dove sabato 18 agosto hanno realizzato un documentario assieme alle monache di clausura del Monastero di Santa Rita, che mostrerà luoghi solitamente inaccessibili. Immagini e parole che racconteranno la vita e le attività delle monache che ai ragazzi hanno dimostrato di non vivere in una dimensione a parte dal mondo, ma di essere sempre connesse e disponibili a mostrare la loro gioia, umanità e anche ‘normalità’. Il docu-video verrà pubblicato a breve nelle pagine Facebook ‘Cultura in Goal’ e ‘Sport’s View’. In questa intensa settimana vissuta fra le atmosfere del monastero e la vita casciana, i giovani atleti sono stati protagonisti presenziando alle tante iniziative in programma nella città, ultima in ordine di tempo il Palio delle frazioni, gara di cucina fra le piccole comunità sparse nel territorio.

Da martedì 21 agosto, invece, avvio della formazione per gli Under 15 dell’Ac Perugia Calcio che torneranno a Castel Rigone, borgo del comune di Passignano sul Trasimeno. I ragazzi svolgeranno la preparazione sportiva allo stadio San Bartolomeo, con sedute mattutine e pomeridiane, e soggiorneranno al Relais La Fattoria. In questo contesto, giovedì 23 agosto, alle 18.30, nella ex Sala del combattente, si terrà un evento pubblico dal titolo ‘Dalle traiettorie del pallone alle traiettorie della vita’. L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione culturale Castel Rigone e saranno presenti Simonfrancesco Di Rupo e Luca Panichi, ‘scalatore dei record’, vicepresidente vicario del Comitato italiano paralimpico umbro. “Parleremo ai giovani atleti – anticipano i promotori – di quanto sia fondamentale bilanciare la componente sportiva con quella umana. La crescita dell’uomo a fianco della crescita del calciatore diventa fondamentale, in special modo al presentarsi delle avversità che, come Luca Panichi ci ricorda, ‘devono essere rivoltate come un calzino e trasformate in opportunità’. Nel borgo, che ha origini così antiche e che vive in una dimensione segnata dal Nuovo Umanesimo, un dialogo sul senso estetico ed etico del calciatore”. I ragazzi arriveranno assieme a Luca Panichi in una volata che partirà da Rigonella alle 17.30. Gli Under 15 proseguiranno poi il loro percorso nel borgo di Castel Rigone fino a domenica 26 agosto.

Sempre per il progetto Cultura in Goal #KickOff, mercoledì 22 agosto le giovanili del Perugia Calcio visiteranno a Piegaro, accompagnati dall’amministrazione comunale, l’azienda vitivinicola Pomario. “Piegaro – commentano gli organizzatori – si sta caratterizzando per le tante iniziative che valorizzano un territorio vasto, diversificato e con tante sfumature: dal patrimonio culturale più classico con il Museo del vetro ai parchi e tanti elementi del paesaggio. Entreremo in un’azienda vitivinicola che si caratterizza per essere al centro di un paesaggio meraviglioso ed esempio di come l’agricoltura e il settore vitivinicolo caratterizzino il dna dell’Umbria, un patrimonio della tradizione e un potenziale economico che fa leva su competenze, visioni e capacità delle nuove generazioni”. Alle 18, nell’impianto sportivo di Piegaro è anche in programma un’amichevole fra le formazioni Under 16 serie A e B e Under 17 serie A e B dell’Ac Perugia Calcio.