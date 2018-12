San Giustino, Cinema Astra a sostegno del progetto “Sos Rosarno”, al via il secondo ordine

SAN GIUSTINO – Al via il secondo ordine. Il Cinema Teatro Astra di San Giustino continua così a sostenere il progetto “SOS ROSARNO, AGRUMI SOLIDALI PER NUTRIRE INTEGRAZIONE E SOSTENIBILITA’” grazie al quale è possibile acquistare agrumi provenienti da Rosarno, il paese diventato tristemente famoso qualche anno fa per l’esplosione della rabbia dei lavoratori africani. Gli agrumi e l’olio dei produttori di riferimento di SOS Rosarno provengono rigorosamente da agricoltura biologica certificata. Tutti i produttori sono piccoli proprietari, singoli o associati in cooperative, assumono regolarmente la manodopera impiegata nella raccolta, per oltre il 50% immigrata, e sono interni al circuito della solidarietà con gli africani di Rosarno, che nell’assoluta insufficienza delle politiche istituzionali d’accoglienza possono sopperire ai bisogni più elementari solo grazie al sostegno delle realtà associative della società civile. SOS Rosarno è una campagna di solidarietà promossa da Equosud e Osservatorio Migranti Africalabria, e coinvolge i GAS di tutta Italia.

Sarà possibile effettuare l’ordine entro e non oltre il 4 GENNAIO inviando una mail a bottega@astrazioni.net indicando la tipologia di prodotto e la relativa quantità. La consegna è prevista entro il 15 GENNAIO.