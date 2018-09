Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi: 12 posti disponibili al Centro Speranza

FRATTA TODINA – Per presentare la candidatura ai colloqui di selezione c’è tempo fino alle ore 18.00 di venerdì 28 settembre. Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni; il progetto durerà 12 mesi e i volontari del servizio civile selezionati percepiranno un’indennità mensile di 433 Euro, per un impegno di 30 ore alla settimana. Il progetto “Luoghi e spazi per coltivare solidarietà” presentato dal Centro Speranza propone attività e laboratori di carattere educativo, sportivo, culturale e di intrattenimento per promuovere interventi di inclusione sociale a favore di persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e multi-disabilità.Le domande per partecipare ai colloqui di selezione vanno inoltrate per Pec a centrosperanza@pec.it , consegnate a mano in sede (via Roma, 13 a Fratta Todina), oppure inviate con Raccomandata A/R all’indirizzo: Via Roma, 13 – 06054 Fratta Todina (Pg). Progetto, fac simile delle domande e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet