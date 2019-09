Umbria: Saltamartini: (Lega): Ministro Speranza dimentica scandalo sanità del Pd

PERUGIA – “Gravissimo che il Ministro Roberto Speranza dimentichi lo scandalo sanità in Umbria che ha visto arresti eccellenti nel Pd da una parte, e lo squallore della politica clientelare dall’altra.

Ecco il palazzo, quella sete di potere che li unisce contro il benessere dei cittadini. Del resto solo questo tiene insieme M5S, Pd e Leu che vorrebbero allearsi per le regionali del 27 ottobre. Ma gli umbri non sono ciechi e sono sicura che premieranno, con il loro consenso, chi mette prima gli interessi dei cittadini e non la bramosia delle poltrone”.

Lo scrive su Facebook Barbara Saltamartini, commissario della Lega a Terni.