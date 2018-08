Vaccini, Casciari e Leonelli (Pd): “Bene l’iniziativa della giunta regionale”

PERUGIA – “La salute pubblica non deve essere un argomento di propaganda politica, la scienza e le conquiste ottenute in anni di ricerca non possono essere oggetto di approssimazione, la necessità delle vaccinazioni non può diventare un terreno su cui lucrare solo per accaparrarsi qualche voto in più”.

È questa la netta presa di posizione dei consiglieri regionali del Partito Democratico Carla Casciari e Giacomo Leonelli che intervengono nel dibattito accesosi in questi giorni, in seguito delle modifiche al decreto Lorenzin che il governo Salvini-Di Maio vorrebbe introdurre con il disegno di legge milleproroghe.

“Concedere ad una minoranza di genitori che sono contrari alle vaccinazioni la proroga per l’accesso alle scuole, rinviando al prossimo anno scolastico l’assolvimento dell’obbligo delle vaccinazioni, è l’ennesima scappatoia che dimostra come gli attuali governanti non hanno alcun interesse per la salute pubblica, né rispetto per la conoscenza scientifica e per le certezze che da essa derivano”.

“In tempi non sospetti – commentano i Consiglieri Dem – avevamo presentato una proposta di legge regionale per introdurre l’obbligo vaccinale quale requisito per l’ingresso ai servizi per l’infanzia, un provvedimento superato dall’entrata in vigore delle norme nazionali in materia, quindi appoggeremo senza esitazioni ogni iniziativa della Giunta Regionale, anche legislativa, che vorrà intervenire per salvaguardare la salute dei bambini e della popolazione regionale nell’unico interesse di tutelare le persone più fragili e tutti coloro che non possono vaccinarsi”.