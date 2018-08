Vallo di Nera, presentazione del nuovo numero della rivista “Spoletium”

VALLO DI NERA – L’Accademia degli Ottusi (già Spoletina), presenta il nuovo numero della rivista “Spoletium” sabato 25 agosto 2018, alle ore 17, nella sala Civica dell’ex convento di Santa Maria a Vallo di Nera (Pg). Nella pubblicazione sono contenuti contributi e saggi dedicati interamente al patrimonio culturale della Valnerina. “La rivista SPOLETIUM – spiegano gli organizzatori – ha interamente dedicato il numero del 2018 alle eccellenze dell’arte dei territori della Valnerina, di Norcia, Cascia e Visso. È una scelta di siti e opere che mette in risalto le peculiarità artistiche dell’area anche come espressione del sistema economico nel passato e come uno dei fattori di rinascita nel presente. L’Accademia degli Ottusi intende promuovere per la presentazione di SPOLETIUM una iniziativa che, coinvolgendo diversi soggetti, richiami l’attenzione sui temi della ricostruzione, del restauro, dell’economia, dal settore turistico a quello agroalimentare”. Alla presentazione partecipano rappresentanti del Ministero dei Beni culturali e della Regione Umbria, i sindaci dei Comuni della Valnerina, esponenti della imprenditoria nazionale e regionale e delle associazioni di categoria, esperti del patrimonio culturale e ambientale.

Intervengono

Liana Di Marco, presidente dell’Accademia degli Ottusi, Spoleto

Giovanna Sapori, professore ordinario, Università Roma Tre, Direttore di

“Spoletium”

Marica Mercalli, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria

Renzo Iorio, presidente del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo Confindustria

Diego Mingarelli, presidente Piccola Industria Confindustria Marche

e (in ordine alfabetico):

Albano Agabiti, presidente regionale Coldiretti

Giovanni Angelini Paroli, presidente Confagricoltura Giovani

On. Prof. Marco Bella, membro della Commissione cultura della Camera

Giampiero Fusaro, presidente del Gal Valle Umbra Sibillini

Luciano Giacchè, già presidente CEDRAV

Damocle Magrelli, Federalberghi Valnerina

Duccio K. Marignoli, presidente della Fondazione Marignoli di Montecorona

Fiorello Primi, presidente nazionale di Borghi più belli d’ Italia

Chiara Profili, presidente del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Mon. Giampiero Ceccarelli, responsabile dei Beni culturali della Diocesi di Spoleto-Norcia

Bruno Toscano, professore emerito Università Roma Tre

Laura Tulli, presidente Sezione territoriale Spoleto Valnerina, Confindustria Umbria

Ada Urbani, assessore alla Cultura, Comune di Spoleto

I sindaci dei Comuni della Valnerina

Coordina: Giovanna Sapori

Organizzazione: Comune di Vallo di Nera, Pro Loco di Vallo di Nera.

Dopo la presentazione seguirà una degustazione di prodotti locali.