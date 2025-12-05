venerdì, Dicembre 5, 2025
Al Teatro Lyrick di Assisi arriva lo spettacolo di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri è il protagonista del prossimo appuntamento della stagione “Non c’è 2 senza… 5” al Teatro Lyrick di Assisi. Giovedì 11 dicembre alle 21.15 va in scena “Non hanno un amico dubbio”, scritto con Ugo Ripamonti, tratto dall’omonimo podcast in onda su tutte le piattaforme.

Il podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, Bizzarri racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Il tutto ridendo di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic, in un’ora di racconto di noi, nel quale riconoscerci come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma in realtà, a guardarlo bene, restituisce l’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

