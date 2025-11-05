Bastia Umbra, finto carabiniere truffa anziana: arrestata banda dopo rocambolesco inseguimento

Una telefonata da un sedicente carabiniere con la richiesta di denaro per evitare che un familiare, coinvolto in un grave incidente, venisse arrestato. Questa volta però la tecnica del finto incidente e del sedicente carabiniere non ha funzionato, per un provvidenziale intervento dei carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato un giovane di 26 anni e due donne di 38 e 52 anni, arrivati in Umbria dalla Campania. Vittima del raggiro un’anziana di 90 anni di Bastia Umbra. Dopo aver ottenuto quanto richiesto, soldi e preziosi, i tre sono scappati a bordo di un’auto. Incrociando le immagini di alcune telecamere della zona e dei lettori targa presenti sul territorio, i carabinieri di Bastia Umbra sono riusciti a identificare l’auto utilizzata per la fuga e a segnalare in tempo la sua presenza lungo la E45. All’altezza della rampa d’immissione di San Gemini nord, i militari dell’Arma della Compagnia di Terni hanno intercettato il veicolo segnalato. Il conducente ha ignorato l’alt imposto dai militari e ha cercato più volte di speronare la vettura dei carabinieri. La fuga è terminata in via delle Campore, all’uscita della quattro corsie. Durante l’inseguimento, una delle due donne ha gettato dal finestrino un sacchetto contenente i gioielli rubati all’anziana di Bastia Umbra, recuperato subito dopo dai carabinieri. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che i monili della novantenne erano stati consegnati alla trentottenne. I tre sono stati arrestati con l’accusa di truffa in concorso mentre al ventiseienne è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mai conseguita. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per il giovane ventiseienne – già noto alle forze dell’ordine – la custodia in carcere mentre per le due donne, incensurate, è stato stabilito l’obbligo di dimora nei rispetti comuni campani e la presentazione alla polizia giudiziaria. La refurtiva è stata restituita all’anziana di Bastia Umbra ma le indagini proseguono per accertare se i tre sono autori di analoghi casi di truffa nel territorio.