Cambio Festival 2026, grande successo anche per le due date a Costa di Trex

Grande successo per le due serate che il Cambio Festival 2026 ha portato a Costa di Trex, nell’ambito della quarantesima edizione del Raduno degli Amici de Montagna, organizzato dalla Pro loco di Costa di Trex. Due appuntamenti che hanno confermato la capacità del festival di intrecciare musica, territorio e partecipazione, portando nel cuore del Monte Subasio le sonorità della world music e della tradizione orchestrale. Il bilancio dell’edizione 2026 – finora sei concerti in totale in attesa della data di febbraio 2027 – è dunque quello di un festival sempre più capace di coniugare qualità della proposta musicale, valorizzazione del territorio e partecipazione del pubblico, confermandosi uno degli appuntamenti culturali di riferimento dell’estate assisana. Il tutto senza dimenticare Cambio Parole, una rassegna di incontri dedicata al pensiero critico, concepita come spazio di dialogo pubblico tra intellettuali, artisti e progettisti.

Domenica 9 agosto, il pubblico ha accolto con entusiasmo gli Ajde Zora, protagonisti di una serata all’insegna della Balkan Gipsy Music. Il progetto, nato dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano, ha coinvolto gli spettatori con un repertorio capace di fondere ritmi balcanici, tradizioni gitane dell’Europa orientale e influenze contemporanee.

Lunedì 10 agosto è stata la volta della Perugia Big Band, che ha portato sul palco le atmosfere swing delle grandi orchestre americane, presentando il progetto “Orchestral Suite No. 1”. Un concerto di particolare intensità, arricchito dal debutto orchestrale di Riccardo Catria, dalla voce di Marta Raviglia e dal trombone di Massimo Morganti, che ha accompagnato il pubblico in un’esperienza di ascolto e contemplazione. Questo appuntamento è stato realizzato grazie al sostegno di Francesca Menichelli – consulente finanziario – e Fineco.

Le due serate hanno rappresentato il coronamento di un’edizione 2026 che ha visto il Cambio Festival protagonista con sei concerti, confermando la crescita e la riconoscibilità di una manifestazione ormai profondamente legata al territorio assisano. “Questa edizione ci consegna una grande soddisfazione”, sottolinea l’associazione culturale Ponte Levatoio, organizzatrice di Cambio Festival. “Le sei serate hanno confermato la forza di un progetto che porta la musica in luoghi significativi del territorio, creando occasioni di partecipazione e contribuendo a rafforzare il legame tra cultura e comunità, dialogando anche con altre associazioni. Il successo delle due date di Costa di Trex, realizzate insieme alla Pro loco nell’ambito del Raduno degli Amici de Montagna, rappresenta in questo senso – concludono gli organizzatori – un risultato particolarmente importante”.

L’edizione 2026 di Cambio Festival si chiuderà il 6 febbraio 2027 alle 21 all’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia con l’oratorio per soli, cori e pianoforte di Robert Schumann, “Der Rose Pilgerfahrt”: un evento che prevede la registrazione discografica per Brilliant Classics e la partecipazione del Coro dell’Università degli Studi di Perugia; il concerto si integra infatti con un ciclo di seminari del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. Intanto però continua anche a settembre e novembre la prima edizione di Cambio Parole, dedicato al tema della “Rivoluzione”. Il primo degli ultimi due appuntamenti si terrà il 4 settembre alle 19.30 a Palazzo di Assisi con “I.A.: Intelligenza artificiale o Inferno attuale?”, un focus sui “gironi dell’intelligenza artificiale tra lavoro, norme, economia in una quotidiana e silente rivoluzione” presentato da Simone Andreozzi. Chiuderà il ciclo di appuntamenti – il 13 novembre alle 17 al Museo di Bettona – “Dal colore al codice”, la rivoluzione permanente dei linguaggi artistici raccontata da Clarissa Sirci.

Cambio Festival 2026 è realizzato con il sostegno della Città di Assisi e di Sviluppumbria, Acton come partner ufficiale, main sponsor Francesca Menichelli – consulente finanziario, Baldini Recupero e Smaltimento e BCC – Banca Centro Toscana e Umbria, in collaborazione con Fineco e con il patrocinio della Città di Perugia. La manifestazione è realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Az. 1.3.4 Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.