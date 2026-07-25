Fine settimana e nuovi appuntamenti per Suoni Controvento tra Magione, Montone, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Campello sul Clitunno, Montefalco e il primo concerto ad Assisi

I Patagarri, Valentina Pigmei, Daniele Di Bonaventura e Cisco a chiudere questa settimana di eventi del festival Suoni Controvento. La prossima si va sulle note di Angelica Bove, si passeggia tra gli ulivi, segue un omaggio a John Coltrane che, per l’occasione, riunisce due progetti distinti ma profondamente affini, quello dei Folk Traffic, guidato da Pietro Paris, e N.O.P.E., quartetto diretto da Pierpaolo Zenni, c’è la presentazione del libro “La via dell’incenso non passa per Scheggia” di Sandro Giacchetti e si aprono i concerti alla Rocca Maggiore di Assisi: il primo vedrà protagonista I Cani.

Sabato 25 luglio (ore 18) l’Approdo di Sant’Arcangelo di Magione farà da scenario ai Patagarri. La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano Caravan, da cui prende il nome il tour estivo “L’ultima ruota del caravan”, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I Patagarri, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi. Evento a pagamento.

Domenica 26 luglio a Montone sarà la prima anche per la sezione “Libri in cammino” con Valentina Pigmei che presenterà il suo libro “Vero viaggio è il ritorno”. Il ritrovo è previsto alle 17,15 al Parcheggio Punto di Approdo di Montone da dove poi ci si sposterà in automobile per raggiungere il punto di partenza. Il percorso attraversa uno dei crinali che da Montone porta a Pietralunga, coincidente in parte con la via che va alla Pieve de Saddi. Lungo il comodo sentiero, molto panoramico, ci sono le Fox Holes, piccole trincee da cui i tedeschi difendevano le loro posizioni resistendo all’avanzata degli alleati. Si arriverà nel punto più alto da cui si può ammirare la Rocca d’Aries e il magnifico paesaggio di colline, montagne e foreste che unisce i territori di Montone, Pietralunga, Gubbio e Città di Castello. L’itinerario è lungo circa 4,5 km e presenta un dislivello di 200 m. Sarà percorso in 2,5 ore, soste incluse. Prenotazioni: 347 1148395. Ingresso libero.

Un “Sacro e profano” Daniele Di Bonaventura sarà inoltre il protagonista (ore 18) di un concerto solo Bandoneon a Sasso delle Macinare di Costacciaro. Originario delle Marche, Di Bonaventura è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo. La sua musica è una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica (composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano. Anche nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi che nascono dalla sua “patria musicale”, la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, per approdare al suo ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo di una Chiesa. Nasce una corrente dinamica di melodie superbe, capaci di incantare l’ascoltatore. Evento a pagamento.

La giornata terminerà al Parco Località Pietragrossa di Scheggia e Pascelupo (ore 21) con “Reduci tour”. Cisco Bellotti torna live con un progetto che è molto più di un tour: è un racconto collettivo fatto di storie, ideali e vita vissuta. Sul palco, insieme alla sua “Grande Famiglia”, prende forma uno spettacolo intenso e coinvolgente che intreccia nuovi brani e successi di sempre, tra racconti di Resistenza e storie quotidiane. Un viaggio tra passato e presente, tra battaglie e libertà, da vivere insieme sotto il cielo d’estate. Ingresso libero.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La terza settimana del festival si apre martedì 28 luglio (ore 21) al Castello di Campello Alto a Campello sul Clitunno con Angelica Bove e una tappa del suo “Tana Tour 2026”. L’artista è stata protagonista tra le Nuove Proposte del Festival della canzone italiana, conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Tra i brani più apprezzati, “Mattone” ha raggiunto la prima posizione della classifica Viral 50 Global di Spotify, confermandone il successo. Il 30 gennaio ha pubblicato il suo primo album “Tana” (Atlantic Records/Warner Music Italy), con cui esprime attraverso la sua voce tutto ciò che vive, in maniera intensa e autentica, raccontando storie ed esperienza di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé. Evento a pagamento.

In occasione del concerto di Angelica Bove, alle 17 al via un trekking tra gli ulivi con Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures. Escursione ad anello tra gli ulivi, distanza 7,5 chilometri, dislivello + 250 m, difficoltà E (escursionistico), durata percorso 3 ore soste escluse. Ritrovo dei partecipanti a Castello di Campello alto. Info, costi e prenotazioni: Raffaele, TraMontana Guide dell’Appennino, 335 1251250.

Mercoledì 29 luglio ci si sposta nel Bosco di San Fortunato a Montefalco Pietro dove alle 21 si va sulle note di “An Ode to John Coltrane” che riunisce per l’occasione due progetti distinti ma profondamente affini: Folk Traffic, guidato da Pietro Paris, e N.O.P.E., quartetto diretto da Pierpaolo Zenni. Due percorsi musicali che si incontrano in un omaggio a John Coltrane, figura centrale non solo nella storia del jazz, ma nell’immaginario musicale, spirituale e artistico di intere generazioni. Questo tributo nasce da un legame profondo con la musica di Coltrane: un legame che riguarda l’ascolto, la formazione, la ricerca, ma anche la memoria emotiva del primo incontro con la sua opera. Coltrane, per molti musicisti, coincide con una soglia decisiva: il primo disco che spalanca un mondo, la scoperta di una musica capace di essere insieme rigore e abbandono, preghiera e slancio, forma e libertà. Tornare oggi alla sua eredità significa riconnettersi con quella sorgente originaria di meraviglia e trasformazione. Evento a pagamento.

Venerdì 31 luglio si parte con i concerti nel suggestivo scenario della Rocca Maggiore di Assisi. Il primo appuntamento è con I Cani (ore 21), una delle band più influenti e decisive della musica italiana degli ultimi quindici anni.

Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutte sold out), la formazione romana ha annunciato un tour con una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Tra questi anche la data umbra realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi e l’associazione Roghers.

Il progetto di Niccolò Contessa è tornato nel 2025 dopo anni di silenzio con “Post Mortem”, un disco accolto come un evento, capace di riattivare un immaginario e un linguaggio che hanno segnato un’intera generazione. Un ritorno che ha confermato la forza e l’attualità della band, capace di leggere il presente con lucidità, ironia e profondità, proseguendo il percorso iniziato con “Il sorprendente album d’esordio de I Cani” (2011), “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016). I loro live, infatti, restituiscono tutta la potenza emotiva di un repertorio che ha ridefinito il modo di raccontare il quotidiano, le fragilità e le contraddizioni di una generazione. Evento a pagamento.

Sempre il 31 luglio alle 21, ma nel centro storico di Scheggia e Pascelupo, prenderà il via la presentazione di “La via dell’incenso non passa per Scheggia”, libro di Sandro Giacchetti.

Il volume – La Via dell’Incenso non passa per Scheggia ma attraversa ognuno di noi. È una via di attesa, di dolore e di speranza; una via imbastita di storia in cui è possibile ritrovare le proprie origini. Bernardo Lucci, sua moglie Carolina e i lori figli non sono personaggi di fantasia ma uomini e donne realmente esistiti che si muovono nel racconto con lo stesso ruolo assegnatogli dalla vita, attori consapevoli di un’esistenza che li chiama a prove di coraggio, accettazione, sopravvivenza e amore a cui guardano con gli stessi occhi azzurri che ancora oggi si riconoscono nella loro progenie. Ne fanno da sfondo le Guerre d’Indipendenza ed il Primo Conflitto Mondiale, le speranze di giovani eroi immolati all’amor di Patria e ricordati nelle lapidi commemorative, figli buttati alla guerra e mai ritornati. Perché Sulla Via dell’Incenso si muore, anche ma non stavolta. Lo sa Menco, lo “spostato” del paese, il matto che ogni comunità ha bisogno di avere come metro per accertare la propria normalità. Lui conosce bene quel percorso e sa che lungo la Via dell’Incenso si cammina contro il proprio volere, ci si rende prigionieri, si attende con fiducia ma non si staziona. Ingresso libero.

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Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni, prevendite e programma dettagliato sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com