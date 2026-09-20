Handbike: Santa Maria degli Angeli è pronta ad accogliere la carica dei 100 per il memorial Gino Fragola

E’ tutto pronto a Santa Maria degli Angeli per un’altra edizione del memorial ‘Gino Fragola’ e ‘Pierino Partenza’, nota manifestazione nazionale riservata a tutte le categorie del paraciclismo. Un evento che sarà curato nei minimi dettagli dalla società UC Petrignano, presieduta da Orlando Ranucci e che da anni si impegna a dare valore e visibilità al ciclismo delle persone con disabilità, grazie anche al prezioso contributo del responsabile di settore Walter Giombini. L’edizione 2026 sarà nuovamente dedicata alla memoria Gino Fragola, imprenditore del territorio che in vita ha sempre mostrato grande sensibilità verso le iniziative sportive dell’UC Petrignano e a quella di Pierino Partenza. Quella di Santa Maria degli Angeli sarà una tappa importante anche a livello di società, visto che porterà punteggio per la Coppa Italia.

Il circuito di circa 5,7 chilometri prevede una vista meravigliosa sulla città di Assisi e sarà percorso dagli atleti per più volte, nell’arco di un’ora più un giro. L’evento non sarà riservato alla sola categoria handbike, ma ci sarà spazio per altri atleti: non vedenti, non udenti, amputati e trapiantati. L’organizzazione in capo all’UC Petrignano, gode della collaborazione della Regione Umbria, del Comune di Assisi, del CIP, della FCI e dello CSEN. Mancano ancora cinque giorni alla chiusura delle iscrizioni ma già sono arrivate un centinaio di adesioni e tutto lascia presagire che l’edizione 2026 poterà con sé qualche record. Prevista per domenica 27 settembre la presenza di Giambattista Baronchelli, ex ciclista professionista dal 1974 al 1989. Nel 1980 fu medaglia d’argento ai mondiali di Sallanches. In carriera ha vinto inoltre due Giri di Lombardia, due Giri del Piemonte, sei Giri dell’Appennino consecutivi e cinque tappe al Giro d’Italia. Ci sarà anche un altro volto noto del ciclismo, Salvatore Puccio. Direttore di Corsa sarà il tifernate Enzo Amantini.

“La manifestazione – ci tiene a precisare il Presidente dell’UC Petrignano, Orlando Ranucci – va oltre l’aspetto sportivo e mira a sensibilizzare sul tema dello sport legato alle disabilità. Praticare una disciplina in un contesto di difficoltà motoria o più in generale di salute, è un moto per sentirsi comunque integrato all’interno della società e poter comunque migliorare il proprio stile di vita”.

Nell’attesa di raccogliere successi e consensi al memorial Fragola, l’UC Petrignano nel corso del periodo estivo ha supportato le imprese di due atleti Stefano Girelli e Renzo Pieri, con handbike non assistita, che a fine maggio hanno affrontato brillantemente il giro del Friuli e tutte le sue tappe. Nei giorni scorsi Girelli e Pieri sono stati protagonisti da Bormio fino alla Cima Coppi. Con loro Orlando Ranucci, Sabina Venti, Valter Eugeni e Ermanno Bietolini.