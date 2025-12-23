Il 28 dicembre al Teatro Lyrick arriva “BuBBles Revolution”

Il 28 dicembre alle 15 e alle 17.30 arriva per la prima volta ad Assisi, al Teatro Lyrick, in cartellone per la stagione “Non c’è 2 senza… 5”, la nuova tournée di BuBBles Revolution, l’emozionante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi bubbles artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della magia. L’aggiunta di una replica alle 10 si è vista necessaria dopo l’esaurimento dei biglietti per la prima replica programmata alle ore 17.

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che in occasione nel periodo delle festività natalizie sarà ad Assisi per l’unica tappa umbra del tour italiano.

«Quando porti la tua arte in 4 continenti ti senti cittadino del mondo, ma siamo sempre felici di esibirci in Italia, il paese da cui il nostro percorso è iniziato e dove il pubblico è più caloroso e affezionato a noi. Questa tournée ci porta ad attraversare l’Italia, da Sud a Nord, in sale molto grandi e prestigiose. L’occasione per portare la nostra arte anche in teatri dove non siamo mai stati e di proporre dove siamo già conosciuti diverse novità e sorprese».

Sono ormai 15 anni che Zoppi è un artista professionista. «Sono sempre stato incuriosito dal mondo dello spettacolo, anche se inizialmente avevo intrapreso un percorso di studio piuttosto tradizionale finché non è esploso in me il desiderio del palcoscenico. Sentivo di voler diventare un artista e intanto studiavo chimica all’Università – ricorda con emozione Marco Zoppi – Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo, tre anni dopo mi trovai sul palcoscenico di Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. L’incontro con Rolanda mi ha reso ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution che unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno».

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l’evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante l’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale che pervade ogni aspetto delle nostre vite, mantengono un fascino unico che, nelle mani di Marco e Rolanda, diventano ingredienti di un’opera artistica sublime. A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

«BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore».

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche, in un contesto altamente spettacolare e di impatto visivo in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti. In scena anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, performance cucite insieme attraverso una narrazione avvincente e a tratti toccante.

Bubbles Revolution di Marco Zoppi, con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, produzione Bubbles Factory, direzione tecnica Paolo Jacobazzi.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

–

La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com