Il Cantico delle Creature diventa una mostra fotografica: dal 1 al 21 settembre ad Assisi

Il Cantico delle Creature diventa una mostra fotografica internazionale, che racconta per immagini il celebre inno scritto da Francesco d’Assisi nel 1225, considerato il primo testo poetico della letteratura italiana. Si tratta di un progetto nato in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’esposizione, allestita ad Assisi, all’interno del palazzo Monte Frumentario, sarà inaugurata il 31 agosto alle ore 18 e visitabile dal primo al 21 settembre 2025, con ingresso libero. In tutto sono stati oltre 6mila i fotografi che hanno aderito alla call per il progetto e più di 100 le opere selezionate tra le migliori, che fanno parte dell’esposizione. A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del fotografo Dario De Dominicis, professionista di grande spessore, riconosciuto in tutto il mondo per il suo grande impatto nel campo della fotografia documentaristica. Le opere esposte nella città di San Francesco faranno poi parte di un volume fotografico che sarà presentato nel corso della XII edizione di “Trieste Photo Days”, prevista a Trieste dal 24 al 26 ottobre 2025. “Questa mostra – ha sottolineato il sindaco di Assisi Valter Stoppini – vuole anche essere un messaggio di coesione e speranza, frutto di un progetto congiunto che vuole promuovere i valori francescani attraverso l’immediatezza e la bellezza della fotografia”. Il ministro provinciale dell’Ordine Frati minori , fr. Francesco Piloni, ha sottolineato che l’iniziativa va vista come una “opportunità unica di rileggere i valori del Cantico attraverso il linguaggio contemporaneo della fotografia, un’arte che, come San Francesco, cerca di cogliere la bellezza di Dio nella realtà”.