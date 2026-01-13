In 40 sorpresi a giocare d’azzardo a poker texano in un circolo privato di Santa Maria degli Angeli: blitz della polizia. Tutti denunciati

Sono stati sorpresi mentre giocavano d’azzardo a poker texano 40 persone trovate dalla polizia in un circolo privato di Santa Maria degli Angeli. Sono stati denunciati mentre la struttura è stata sequestrata. L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Assisi e della Divisione polizia amministrativa e sicurezza della Questura di Perugia, coadiuvati dagli operatori del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e della Municipale di Assisi. Oltre ai partecipanti, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria il titolare del circolo e altre 10 persone appartenenti alla società sportiva ritenuta responsabile dell’organizzazione dell’attività illegale all’interno del circolo