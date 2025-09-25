La premier Giorgia Meloni ad Assisi per la festa di San Francesco

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è attesa ad Assisi il prossimo 4 ottobre per le celebrazioni della festa di San Francesco. L’annuncio è stato fatto questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma. Presenti, nel salone d’Onore di palazzo Donini, la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. Con loro, anche Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo ed Ersilia Lancia, assessora del Comune dell’Aquila. Quest’anno l’Abruzzo donerà l’olio per la lampada votiva che arde sulla tomba del Santo. Con gli appuntamenti principali previsti il 3 e 4 ottobre, si estenderà fino all’ 11 il programma di eventi per le celebrazioni nazionali del 2025 in programma ad Assisi in onore di San Francesco, patrono d’Italia. Le celebrazioni del 4 ottobre, che proiettano Assisi verso l’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026, vedranno la partecipazione di membri del governo , di 80 delegazioni comunali e più di 2 mila pellegrini.