L’Italia del volley giovanile arriva ad Assisi

Assisi, città simbolo di pace, fraternità e bellezza universale, si prepara a diventare la capitale del volley giovanile italiano. Dal 18 al 24 maggio 2026, le Finali Nazionali Giovanili Under 16 Femminile di Pallavolo porteranno in Umbria circa 2000 persone: atlete, tecnici, dirigenti, accompagnatori tifosi e famiglie provenienti da ogni angolo d’Italia che troveranno ospitalità per una settimana in alberghi, ristoranti e impianti sportivi del territorio tra Assisi, Cannara e Perugia.

Un flusso di presenze significativo per l’economia e il turismo locali, ma soprattutto un’occasione straordinaria per far conoscere l’Umbria ai giovani talenti del volley nazionale e alle loro famiglie. Un evento sportivo di primo livello che sceglie, non a caso, uno dei luoghi più amati e conosciuti al mondo: un abbraccio tra lo sport, la storia e i valori che questa terra incarna da secoli.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi alle ore 12.30 a Perugia, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell’Umbria, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni: in video collegamento l’assessore al Turismo e allo Sport della Regione Umbria Simona Meloni, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il vicesindaco di Assisi e assessore allo Sport Veronica Cavallucci, l’assessore allo Sport del Comune di Cannara Diego Andreoli e l’assessore del Comune di Bastia Umbra Ermanno Cormanni

Per la Federazione Italiana Pallavolo erano presenti: Giuseppe Lomurno, consigliere Nazionale FIPAV; Agostino Benedetti presidente del Comitato regionale FIPAV Umbria; Isabella Straccali e Giorgio Anastasi, vice presidenti FIPAV Umbria.

In conferenza stampa anche Andrea Galteri, Responsabile Regionale Ufficiali di Gara e Alessandro Stentella Presidente della Commissione esecutiva della manifestazione.

Il Consigliere Federale Nazionale FIPAV Giuseppe Lomurno ha dichiarato: “Queste Finali rappresentano il meglio del volley giovanile femminile italiano. 68 partite, tutte le Regioni rappresentate, centinaia di giovani atlete protagoniste: sono numeri che raccontano la salute e la vitalità del nostro movimento. La scelta di Assisi e dell’Umbria non è casuale: è la scelta di un territorio che sa accogliere, che ha strutture adeguate e che ha dimostrato una capacità organizzativa all’altezza di un evento nazionale. Ringrazio il Comitato Regionale Umbria, gli arbitri federali e tutti i volontari che rendono possibile tutto questo.”

“Portare le Finali Nazionali Under 16 in Umbria – ha detto il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Umbria Agostino Benedetti – è il risultato di un lavoro collettivo, fatto di passione e di fiducia reciproca tra la Federazione, le istituzioni e i nostri volontari. Assisi non è una sede qualunque: è un luogo che nel mondo intero evoca valori di incontro e di umanità. Siamo certi che queste ragazze, oltre a vivere una grande esperienza sportiva, porteranno a casa un ricordo indelebile di questa terra.”.

L’evento è organizzato dalla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo con il contributo del Ministero del Turismo e con il coordinamento del Comitato Regionale FIPAV Umbria. Patrocinato da: Regione Umbria, Città di Assisi, Città di Perugia, Comune di Cannara e Camera di Commercio dell’Umbria. Sponsor ufficiale: BigMat – Home of Builders.

Il programma

Le squadre della fase di qualificazione arriveranno lunedì 18 maggio ad Assisi da tutta Italia. La sera stessa si terrà il primo briefing tra allenatori, società e Federazione: un momento organizzativo ma anche di comunità, che dà il via ufficiale alla settimana di gare. Le atlete e le delegazioni, saranno ospitate in 7 strutture ricettive del territorio per l’intera durata della manifestazione; molte di più le strutture coinvolte per gli arrivi di familiari e simpatizzanti.

Da martedì 19 a mercoledì 23 maggio si disputerà la fase di qualificazione con partite in 2 sessioni giornaliere: la mattina alle 9.00 e alle 11.00 e il pomeriggio alle 16.00 e alle 18.00.

Da giovedì 21 a domenica 24 maggio si disputerà la fase finale, dove sono già qualificate le formazioni espressione delle migliori realtà pallavolistiche italiane con partite anche in questo caso in 2 sessioni giornaliere: la mattina alle 9.00 e alle 11.00 e il pomeriggio alle 16.00 e alle 18.00.

La finalissima con la premiazione delle prime 8 squadre classificate si terrà a Perugia al Pala Barton Energy alle ore 10.30

Le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIPAV dedicato alle Finali Nazionali Giovanili, per seguire le proprie beniamine anche da casa, da ogni luogo d’Italia.

Fase di qualificazione (19–20 maggio)

Girone A: 2ª Lazio, Trentino, Valle d’Aosta, Calabria

Girone B: 2ª Veneto, Liguria, Abruzzo, Alto Adige

Girone C: 2ª Lombardia, 2ª Campania, Umbria, Basilicata

Girone D: 2ª Emilia-Romagna, 2ª Toscana, 3ª Lombardia

Fase finale (21–24 maggio)

Girone E: 1ª Lazio, 1ª Campania, Sicilia, vincente Girone D

Girone F: 1ª Veneto, Puglia, Marche, vincente Girone A

Girone G: 1ª Lombardia, 1ª Toscana, Sardegna, vincente Girone C

Girone H: 1ª Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, vincente Girone B

Gli impianti

Le gare si disputeranno in 5 impianti del territorio:

PalaSIR – Santa Maria degli Angeli (Assisi)

Palazzetto dello Sport – Cannara

Palazzetto dello Sport – Petrignano di Assisi

Palazzetto dello Sport – Rivotorto di Assisi

PalaBarton energy – Perugia

I numeri dell’evento

28 squadre partecipanti in rappresentanza di tutte le Regioni italiane

Circa 600 addetti al lavori

Oltre 2000 persone attese tra atlete, staff, famiglie e tifosi

5 impianti sportivi coinvolti

8 strutture ricettive solo per gli addetti ai lavori

68 partite totali in 6 giorni di gare.

1 canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo dove saranno trasmesse in diretta streaming tutte le partite delle Finali Nazionali Giovanili Under 16 F

1 sito web dedicato a tutti gli aggiornamenti delle finali (in tempo reale anche sui social del Comitato regionale e della FIPAV nazionale https:// finalinazionali.federvolley. it/finali-nazionali-giovanili- 2026)