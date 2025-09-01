Lutto ad Assisi, muore a 53 anni don Massimo Bertoncello: monaco benedettino e cappellano dell’ospedale

E’ tornato alla Casa del Padre, questa mattina, don Massimo Bertoncello, vicario della parrocchia di San Pietro di Assisi e cappellano dell’ospedale. Aveva soltanto 53 anni, era nato a Castelfranco Veneto. “E’ stato un monaco e parroco – scrive la diocesi di Assisi – molto presente e sensibile alle necessità della gente. Sempre vicino al prossimo aveva il dono dell’ascolto. E’ stato molto presente con le famiglie della parrocchia e con la realtà associativa presenti, in particolare la Magnifica Parte de Sotto. Coinvolgeva bambini e chierichetti e li voleva sempre presenti sull’altare nel momento della celebrazione”. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 settembre alle ore 15 nell’abbazia di San Pietro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Assisi. Don Massimo Bertoncello aveva messo i voti solenni della sua professione religiosa come monaco benedettino il 1 settembre del 2015 nel Santuario Cattedrale di Montevergine a Mercogliano in provincia di Avellino ed era stato ordinato presbitero il 1 febbraio 2003 nella cattedrale di Benevento. Nel 2016 è entrato a far parte del Collegio consultori della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e il 7 settembre 2019 era stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro in Assisi. Il 23 giugno 2020 è stato nominato parroco di San Pietro in Assisi e il 16 novembre è stato nominato cappellano dell’ospedale di Assisi. Diventato sacerdote diocesano, attualmente era vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro.