Oggi la festa di San Francesco: ad Assisi la premier Giorgia Meloni. Attesi oltre duemila pellegrini

Assisi è pronta a celebrare la festa di San Francesco e lo fa alla presenza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgio Meloni. Una festa che dal prossimo anno sarà indetta nuovamente festa nazionale, come recentemente stabilito dal Parlamento. Insieme alla Meloni, oggi, sarà presente anche il ministro della cultura, Alessandro Giuli. La comunità dei frati del Sacro convento ha annunciato di essere pronta ad ospitare i pellegrini e le istituzioni provenienti dall’Abruzzo, che quest’anno dona l’olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla Tomba del Santo. Alle 10, nella Basilica superiore di San Francesco, in diretta su Rai 1, si tiene la solenne celebrazione presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e presidente della Conferenza episcopale Abruzzo-Molise, con il cardinale Angel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dall’Abruzzo. Alle 11,30, sempre in diretta Rai 1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla loggia del Sacro convento, preceduti dal saluto del ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli, e del ministro della cultura. Sono circa 2.000 i pellegrini attesi. Le celebrazioni quest’anno si svolgono a pochi giorni dall’approvazione definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dal 2026, dopo 50 anni, come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d’Italia. “Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce” ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.