Più di 200mila alla PerugiaAssisi: messaggio e benedizione di Leone XIV

Sono stati “più di 200mila” i partecipanti alla Marcia Perugia-Assisi “Imagine all the people”. A dirlo è stato Flavio Lotti, anima dell’iniziativa, chiudendo la giornata dal palco allestito alla Rocca di Assisi. L’area antistante la Rocca Maggiore di Assisi, da sempre punto di arrivo della Marcia, è stato oggi intitolato “Piazzale della pace”. La targa è stata inaugurata all’arrivo della manifestazione, dal sindaco di Assisi Valter Stoppini insieme al suo omologo di Betlemme Maher Nicola Canawati e al vescovo mons. Domenico Sorrentino. Lo spazio era chiamato “Piazzale delle libertà”, ma la Giunta comunale ha recentemente deciso di modificarne la denominazione per dedicarlo alla pace. Sempre oggi, nella piazza inferiore di San Francesco, la bandiera della Palestina è stata legata a quella di Israele, così come i simboli di Russia e Ucraina, il tutto a pochi metri dalla basilica che custodisce le spoglie del Poverello. Papa Leone XIV ha inviato un messaggio e una benedizione alle partecipanti della Marcia Perugia-Assisi. Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino lo ha letto dal palco allestito alla Rocca. “In occasione della Marcia della pace Perugia-Assisi il Papa rivolge ai partecipanti il suo cordiale saluto” ha scritto Leone XIV esortando a “implorare il dono della riconciliazione e dalla stabile concordia in quelle parti del mondo segnate dai conflitti”. Ha quindi auspicato che la manifestazione “sostenga l’impegno degli Organismi internazionali a favore di soluzioni rispettose dei diritti di ciascuno e capaci di creare condizioni necessarie perché finalmente all’odio subentri l’amore, all’offesa il perdono”. Voti che Papa Leone XIV ha affidato “alla madre di Dio e di San Francesco”. I primi a giungere alla Rocca di Assisi sono stati il grande striscione con scritto Fraternità e i gonfaloni delle Istituzioni.