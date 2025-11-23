San Francesco Marathon 2025, oltre 2200 partecipanti

Un’intera mattinata di sport, emozione e comunità ha accompagnato la San Francesco Marathon 2025, che ha visto la partecipazione di migliaia di atleti, tra professionisti, appassionati e famiglie. Migliaia di podisti hanno attraversato le Terre di San Francesco, correndo tra Assisi, Bastia Umbra e Spello, fino allo straordinario arrivo davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, uno degli scenari più iconici e spirituali d’Italia. La manifestazione si è trasformata in una vera festa dello sport: la pioggia ha lasciato spazio a un sole brillante poco prima del via, accompagnando i maratoneti lungo tutto il percorso.

I RISULTATI SPORTIVI

La giornata ha incoronato i vincitori della Maratona (42 km), con il nuovo trionfo di Lorenzo Lotti (primo classificato anche nell’edizione 2023)in 2:28:44, seguito da Michele Panduri in 02:41:06 e Evgenii Glyva in 02:44:51. Matteo Zucchini è stato primo fra gli atleti umbri con il tempo di 02:47:22. Tra le donne, nuovo successo della romagnola Federica Moroni (prima classificata nel 2023) che ha chiuso in 02:53:06,davanti a Maria Roxana Girleanu (02:58:22), mentre terza classificata è risultata Denise Tappatà (02:59:58).

Grande partecipazione anche alla Mezza Maratona (21 km), con la vittoria di Daniele Petrini in 01:12:42 tra gli uomini e Laura Biagetti in 01:17:49 tra le donne. Sui 10 km – distanza che ha registrato il sold out con 900 iscritti – si sono imposti Simon Kibet Loitanyang in 00:30:25 e Giulia Giorgi in 00:35:41.

Nel complesso, tra 42K, 21K, 10K e la camminata solidale “Vieni con me”, la seconda edizione della San Francesco Marathon ha coinvolto oltre 2.200 persone, confermando iltrend di crescita esponenziale dell’evento.

Al successo di pubblico si aggiungono anche i risultati digitali: negli ultimi 12 mesi il sito ufficiale ha registrato 62.000 visitatori per un totale di 160.000 visualizzazioni, numeri che confermano l’interesse nazionale attorno alla manifestazione.

«Quest’anno la San Francesco Marathon è cresciuta molto» ha dichiarato don Federico Claure, presidente di Life Running Assisi, organizzatore generale della maratona. «Oltre 2200 atleti hanno corso in un luogo unico al mondo: Assisi! Ringraziamo per questo la città di Assisi, tutti i Comuni che ha attraversato il percorso, la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, le famiglie Francescane, tutte le persone che hanno lavorato – e che continueranno a lavorare anche nei prossimi giorni – per la riuscita dell’evento e le tante associazioni e i tanti volontari (quasi 400) che con il loro impegno rendono possibile il rinnovarsi ogni anno di questo momento di festa!»

Don Federico ha poi ricordato il valore spirituale dell’edizione 2025:

«La San Francesco Marathon – che è un progetto sportivo, culturale, spirituale e di solidarietà – si vive quest’anno in un tempo unico, del tutto speciale: siamo nell’anno del Giubileo – come ricordato nella maglietta e nelle medaglie dei partecipanti – ed attendiamo con entusiasmo la ricchezza spirituale che sarà l’ottavo centenario della morte corporale di San Francesco. Come ha scritto Fr. Massimo Fusarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori: “Questo centenario vuole far risuonare un potente annuncio di vita e di speranza. Il Transito del Serafico Padre non è stato un tramonto, ma un’aurora: l’alba di una presenza che da otto secoli continua a illuminare il cammino dell’umanità secondo il cuore di Dio manifestato nel Vangelo del Signore Gesù”.Fare una maratona sui passi di San Francesco, in un anniversario così speciale, desidera essere perciò anche un messaggio di fraternità, di dialogo e soprattutto di pace, che è da sempre vocazione dello sport, ed è tanto importante in questo momento. Vi aspettiamo con gioia ad Assisi, per un’esperienza che sarà indimenticabile, irripetibile, nella vostra vita!»

UN PERCORSO CHE È UN VIAGGIO

Il percorso ha offerto scenari mozzafiato, tra uliveti, colline, borghi e luoghi simbolo del francescanesimo. La spianata antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli ha accolto un pubblico entusiasta che ha accompagnato gli atleti negli ultimi, emozionanti metri di gara.La manifestazione ha dato spazio anche alla camminata solidale “Vieni con me”, un momento di condivisione e spiritualità che ha unito Assisi da Santa Chiara a San Francesco, con finalità benefiche e grande partecipazione popolare.

«Questa è una gara che ha soltanto due anni di vita, ma che mostra già una maturità organizzativa da grande evento» sottolinea il direttore generale, avv. Gian Luca Mazzocchio. «Oltre 2.200 partecipanti complessivi, con 900 iscritti alla 10 km, 700 alla mezza maratona e 650 alla maratona, sono numeri che poche manifestazioni raggiungono così presto. La San Francesco Marathon è ormai entrata nel cuore dei runner italiani, diventando una delle gare più amate del Centro Italia. Con lo staff tecnico di Kolorado stiamo già lavorando per la data del prossimo anno: 22 novembre 2026, anno in cui si celebreranno gli 800 anni della morte di San Francesco: sarà un’edizione speciale, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e offrire un’esperienza sportiva e umana ancora più ricca».

L’ORGANIZZAZIONE

La San Francesco Marathon vede la società sportiva Life Running Assisi, presieduta da padre Federico Claure, con Tiziano Severi Pierini vicepresidente, come organizzatore generale, mentre la parte tecnica è affidata alla società Kolorado.