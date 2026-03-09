Spello, operaio Afor ferito nel bosco: trasportato in ospedale dall’elisoccorso

Un operaio dell’Agenzia forestale regionale è rimasto seriamente ferito questa mattina ad una gamba mentre stava lavorando in un bosco nel territorio del Comune di Spello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. L’incidente è avvenuto in una zona impervia ed è stato necessario ricorrere all’intervento dell’elisoccorso “Icaro”, decollato dalle Marche. L’uomo è stato prima raggiunto e poi stabilizzato dai soccorritori. Una volta recuperato è stato trasportato dall’elicottero all’ospedale di Perugia per tutti gli accertamenti del caso.