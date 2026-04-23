Cicloturismo, la Mediofondo della Verna il 26 aprile tra Toscana e Umbria sulle orme di San Francesco, in compagnia di Davide Cassani

Immersi tra i panorami verdeggianti e i luoghi ameni che si aprono ai confini tra Umbria e Toscana, due percorsi promettono di incantare i partecipanti alla Mediofondo della Verna, in programma domenica 26 aprile a Città di Castello. L’evento, organizzato dalla Ciclistica Sansepolcro-Team Corona e Catena insieme al Team Bikeland, è dedicato alla memoria di Moreno Gabellini, storico presidente del sodalizio Tagliatella Team scomparso lo scorso anno, per sottolineare il valore dell’unione e dello spirito di gruppo che da sempre lo hanno contraddistinto.

A rendere ancora più prestigiosa e coinvolgente la giornata, sarà la presenza dell’ex professionista e voce tecnica del ciclismo della Rai Davide Cassani, testimonial del circuito ‘Pedalando l’Umbria’ di Francesco, che porterà la sua esperienza e il suo entusiasmo tra i partecipanti.

Centro nevralgico della manifestazione è il Centro commerciale Castello, divenuto in poco tempo un riferimento per il territorio, tra i più importanti poli di attrazione per lo shopping per i clienti di Città di Castello, della provincia di Perugia e delle zone limitrofe. A disposizione un ampio parcheggio da 400 posti auto e diciannove attività commerciali di vari settori. Per l’appuntamento di domenica non mancheranno i servizi a favore dei partecipanti, tra cui il pasta party offerto da Conad, animazione per bambini e tante belle sorprese da condividere con organizzatori e staff, senza dimenticare il ‘lupo’, la mascotte ufficiale di tutto il circuito.

Si parte alle 8.30 dal Centro commerciale Castello con andatura controllata fino all’ingresso nel centro di Sansepolcro, dove i ciclisti saranno accolti in piazza con il primo ristoro a base di mostaccioli di San Francesco, realizzati da un forno locale seguendo l’antica ricetta. Dopo il saluto delle istituzioni locali, si proseguirà verso Anghiari, celebre per la battaglia dipinta da Leonardo da Vinci, poi verso Caprese Michelangelo, città natale del genio rinascimentale.

Proprio a Caprese Michelangelo i percorsi si dividono. Il lungo di 102 chilometri si inerpica verso il Santuario della Verna. Il corto, di 77 chilometri, pensato per coloro che sono in possesso di certificato medico non agonistico o per un approccio più rilassato, raggiunge Pieve Santo Stefano attraverso la discesa dello Spino. I due percorsi si riuniscono a Pieve Santo Stefano, la ‘città del diario’, per poi fare ritorno verso Sansepolcro, San Giustino Umbro e l’ultimo ristoro a Selci Lama, prima di tornare al Centro Commerciale Castello.

Con le iscrizioni online già chiuse, sarà possibile aderire all’evento anche il giorno precedente presso il Centro Commerciale dalle 15 alle 18 alla quota di 25 euro e nella giornata di domenica 26 aprile, dalle 7 alle 8:10 prima della partenza, a 30 euro.