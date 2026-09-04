Città di Castello, al via la XXVI edizione della Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica

Pezzi di storia e rarità in “vetrina”. Al via da domani, sabato 5 settembre, a Città di Castello, nella suggestiva dimora rinascimentale di palazzo Vitelli a Sant’Egidio, la XXVI edizione della Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica (promossa dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, con i patrocini di comune, regione, fondazione cassa di risparmio di città di castello) punto di riferimento della bibliofilia nazionale e internazionale, con 40 espositori distribuiti il 30 stand, tra i più qualificati del panorama nazionale. Gli appassionati potranno vedere dal vivo volumi d’epoca, opere originali di alto livello e garantite, cartografiche e vedutistica di pregio, codici manoscritti e miniati, incunaboli, testi scientifici, rare prime edizioni letterarie, incisioni di antichi maestri, grafica moderna di artisti di livello internazionale. Il bibliofilo raffinato e di elevato livello è sempre alla ricerca della rarità. Si accontenta di un multiplo a stampa purchè di pregio e raro ma si esalta di fronte all’ “unicum”. La Mostra Mercato di Città di Castello è anche particolarmente apprezzata per le attività a latere originali, di contenuto elevato, con autori e relatori specialisti della materia trattata. Da segnalare nella stessa mattinata di domani, sabato 5 settembre subito dopo il taglio del nastro alle ore 9,30, alla presenza del sindaco, Luca Secondi, dell’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, di Fabio Nisi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e della Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e di Giancarlo Mezzetti, curatore della mostra e di autorità istituzionali, civili e militari, la presentazione della pubblicazione, “Loca Franciscana”, con descrizione ed immagini originali all’acquerello di alcuni significativi luoghi dell’alta del tevere. Interverranno, Fabio Nisi, Suor Chiara Sebastiano, presidente Fondazione Santa Veronica Giuliani ETS, don Andrea Czortek, vicario generale della diocesi di Città di Castello, Paolo Tiezzi Maestri, Massimo Tosi e Mara Radicchi. L’esposizione può essere visitata a ingresso libero, sabato 5 settembre e domenica 6 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30. A far sognare i bibliofili che sono attesi da tutta Italia e anche dall’estero ci saranno pezzi in vetrina di rarissimi e di grande valore selezionati dal coordinatore scientifico e curatore della mostra Giancarlo Mezzetti con il presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi. Accanto al meglio della produzione libraria, autentiche rarità dell’incisione e della cartografia provenienti da tutto il mondo anche una inedita sezione, la prima in Italia di questo genere dedicata alle Sante e Beate Francescane presso il Monastero di clausura di Santa Veronica Giuliani. La manifestazione, fra le prime del settore a livello nazionale, punta a conservare la memoria e di valorizzare il pregio delle opere dell’ingegno e dell’arte lasciate nella storia da importanti autori letterari, maestri incisori e cartografi. Fra le rarità delle opere in vetrina, “Grafica multipli”: Alberto Burri, due cretti neri e il grande nero, Picasso, due grafiche, Miro’, una litho, Albrecht Durer tre xilografie. E poi una sezione riservata ad opere scientifiche con Newton, Renè Descartes, Robert Boyle, Cristoforo Clavio, Euclide, Biringuccio. Ed ancora un Libro d’Ore (Giuseppe Solmi studio bibliografico), autentica perla della storia, stampato da Antoine Verrard a Parigi nel 1510 e poi miniato: un ibrido tra manoscritto e stampa. Contiene 18 immagini miniate grandi e 29 più piccole, quotato oltre 20mila euro. E poi tre rarissime edizioni su rame dei primi sec. XVI (Muro di Tessa – Milano), Durante Castore (Gualdo Tadino, 1529 – Viterbo 1590), Herbario novo di Castore Durante, medico, Chartolarivs Perugia, insieme di opere scientifiche rare. Clavio, Biringuccio, Joannes de Sacrobosco. Con la sua mostra Città di Castello apre di fatto, dopo la pausa estiva, il ciclo delle grandi rassegne dedicate al libro e alla stampa antica e ne anticipa per certi aspetti alcune peculiarità e tendenze di un settore in continua crescita come conferma Gabriele Maspero, presidente, A.L.A.I. ( Associazione Librai Antiquari d’Italia), fondata nel 1947, che raggruppa attualmente 101 librerie sparse su tutto il territorio nazionale. “La Mostra del Libro Antico di Città di Castello, svolgendosi a fine estate, apre la nuova stagione dell’antiquariato librario e ne segnala le tendenze: molti operatori ne osservano affluenza e riscontri per pronosticare l’andamento dell’autunno.” Come è ormai tradizione la rassegna ad ogni edizione intende ricordare un personaggio che appartiene alla storia della città. E’ la volta di Veronica Giuliani, badessa del monastero delle clarisse cappuccine di città di castello (appartenente al secondo ordine francescano) proclamata santa da Papa Gregorio XVI nel 1839, della quale peraltro l’anno prossimo si celebrerà il terzo centenario della morte. Sabato 5 settembre alle ore 17:30 verrà inaugurata la mostra all’interno del chiostro del Monastero Santa Veronica Giuliani. Proprio per la presenza di una comunità di Sorelle Cappuccine, è sembrato opportuno agli organizzatori della Mostra del Libro antico che l’esposizione di questi testi avvenisse all’interno del Monastero: i libri antichi che verranno esposti, non raccontano soltanto un glorioso passato, ma sono testimoni di un passaggio di consegne che è arrivato fino a noi oggi attraverso la presenza viva e vitale di donne che hanno scelto di abbracciare il Vangelo come fecero Francesco e Chiara 800 anni fa. I testi che provengono dall’archivio del Monastero Santa Veronica Giuliani, dall’Archivio diocesano e dalla collezione privata dell’Avvocato Paolo Tiezzi. Il titolo che è stato dato all’evento è “Donne di Dio tra silenzio e parola”. Interverrà Alessandra Bartolomei Romagnoli, docente di Storia della vita religiosa e Letteratura agiografica e mistica nella Pontificia Università Gregoriana. La professoressa offrirà un contributo di alto livello sul tema: Mistiche francescane, tra Medioevo ed Età moderna. A completare questo viaggio all’interno dell’universo femminile francescano, ci sarà l’esposizione di preziose incisioni antiche insieme ad alcuni acquerelli dei luoghi francescani presenti nell’Alta Valle del Tevere. “Con l’occasione dell’omaggio a Santa Veronica Giuliani l’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio – ha dichiarato il presidente, Fabio Nisi, – intende anche sottolineare che le sante francescane furono capaci di crearsi spazi di autonomia spirituale e intellettuale all’interno di una chiesa fortemente gerarchica. D’altra parte i Gender Studios, a proposito delle sante francescane, richiamano la rottura degli schemi di genere e ridiscutono la classica visione della subordinazione della donna all’uomo nell’ordine francescano, considerando piuttosto “collaborazioni spirituali paritarie” relazioni come ad esempio quella fra San Francesco e Santa Chiara.” Nell’ambito dei festeggiamenti del centenario della libreria editrice Paci La Tifernate sarà presente un “assaggio” della mostra 100 anni di storia di libri belli, già allestita a giugno presso la biblioteca “Carducci” con alcuni volumi pubblicati nel corso di un secolo di storia. Inoltre sabato 5 settembre alle ore 21 in Piazza Matteotti davanti alle vetrine della libreria sarà presentata la conferenza spettacolo, Storie di libri, le avventure di pinocchio e i promessi sposi della libreria paci la tifernate, vicende, vite, passioni e saperi attorno alla ristampa di due grandi classici di e con Enrico Paci e le musiche originali di Tarek Komin.

Luogo della mostra: palazzo Vitelli a Sant’Egidio, da venerdi 4 a domenica 6 settembre: orari di apertura al pubblico, dalle ore 13 alle ore 19,30 venerdi 4 settembre. Sabato 5 settembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30 e domenica 6 settembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30. Per informazioni: Segreteria Mostra 3389779751 / 075 855 5757, mail: libroanticocdc@gmail.com sito: www.mostralibroantico.it., www.cittadicastelloturismo.it.