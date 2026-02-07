Città di Castello, commesso dice al cliente che il cellulare è rotto ma aveva solo la memoria piena: denunciato per truffa

E’ stato un cliente a segnalare la stranezza dopo essersi recato nel negozio per un presunto malfunzionamento del proprio smartphone. L’addetto alla vendita gli avrebbe rappresentato la convenienza di acquistare un nuovo smartphone, sottoscrivendo anche una pratica di finanziamento, perché la riparazione del dispositivo sarebbe stata particolarmente costosa. In realtà lo smartphone in suo possesso non aveva alcun guasto e il malfunzionamento dipendeva esclusivamente dalla memoria di archiviazione piena, un problema risolvibile in pochi secondi. E’ successo a Città di Castello dove la polizia ha denunciato un dipendente del punto vendita per truffa. L’accusa è di aver indotto il cliente a sostenere una spesa non necessaria avendone piena consapevolezza. Per questo gli investigatori, dopo aver raccolto elementi utili e ricostruito l’intera vicenda, hanno rappresentato all’Autorità giudiziaria l’ipotesi di reato di truffa. Una vicenda che fa da apripista in un settore dove spesso si approfitta della buona fede dei consumatori.