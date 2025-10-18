Città di Castello, inaugurata la Mostra Mercato di Tiferno Comics

Fumetti, games, disegnatori e mostre ma soprattutto la presentazione di un progetto speciale.

Tutto questo nell’edizione 2025 della Mostra Mercato di Tiferno Comics inaugurata questa mattina in piazza Matteotti. Alla presenza del Sindaco Luca Secondi, delle Assessore comunale Letizia Guerri e della Consigliera regionale Letizia Michelini nonché dei giornalisti, è avvenuto il tradizionale taglio del nastro che ha aperto la due giorni dedicata a tutti gli amanti del fumetto.

La grande tensostruttura al centro di piazza Matteotti, con espositori provenienti da tutta Italia, ha fatto registrare sin da subito una folta presenza di pubblico che con un solo biglietto ha potuto visitare, non solo la vera e propria mostra mercato, ma anche le altre aree dedicate ai disegnatori e spazio games ubicate rispettivamente al Loggiato Gildoni ed al Circolo degli Illuminati nonché le due mostre collaterali inaugurate sempre oggi alle ore 12.00 ; la prima è dedicata all’opera “Un fascio di bombe” realizzata da Milo Manara nel 1975 su soggetto di Gomboli e Castelli, la prima graphic novel ante litteram italiana a parlare di attualità mentre la seconda è una sequenza di immagini realizzate dal tifernate Alessandro Bacchetta che hanno come protagoniste le molte e crude scende che in questi mesi ci arrivano dalla Palestina.

L’appuntamento più importante è però quello previsto per domani quando alle ore 17.00 a palazzo Facchinetti verrà presentato un progetto dall’alto valore sociale ed inclusivo: la presentazione da parte di Arpa Umbria di un fumetto tattile realizzato dagli studenti dell’istituto Volta di Perugia.

Il fumetto, che ha come soggetto la fauna selvatica ed rapporto che abbiamo con gli animali che spesso si avvicinano alle nostre città, ha la straordinaria peculiarità di essere fruibile da persone ipovedenti e non vedenti.

Un progetto straordinario per avvicinare tutte le persone, anche quelle meno fortunate, al mondo del fumetto e della cultura in generale.

Grazie ad un biglietto unico i visitatori sia oggi che domani potranno visitare tutta la manifestazione ivi compresa la mostra a palazzo Facchinetti.