Città di Castello Il fatto di CRONACA 

Città di Castello, nasconde 25 involucri di cocaina nelle scarpe: arrestato giovane albanese

Alessandro Orfei

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 24enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ventiquattrenne è stato fermato mentre era alla guida di un’auto. Visto il suo atteggiamento nervoso, i militari dell’Arma hanno deciso di procedere ad una perquisizione accurata personale e veicolare. Nascosti all’interno delle sue scarpe hanno rinvenuto ben 25 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi.  Il 24enne è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Perugia. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la conferma della misura cautelare della detenzione.

