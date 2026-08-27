Grave incidente lungo la E45 a Città di Castello: muore 57enne. Tre feriti, l’auto si è ribaltata

Grave incidente stradale oggi pomeriggio lungo la E45 a Città di Castello, fra gli svincoli “Piastra logistica” e “Città di Castello Nord” in direzione Terni. Un’auto con a bordo quattro persone si è ribaltata e il conducente, un uomo di 57 anni residente in Campania, è morto nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Le altre tre persone a bordo dell’auto sono rimaste ferite sia pure non in condizioni gravi. Sono state portate in ambulanza all’ospedale di Città di Castello. La vittima e i tre feriti viaggiavano su una Dacia Duster che ha sbattuto contro il guardrail per poi ribaltarsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia Stradale. La vittima è stata trasportata con l’elisoccorso Nibbio all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove però è deceduto.