Il Baskin brilla a Città di Castello: una giornata di sport e inclusione

Il parquet tifernate è tornato oggi a essere il cuore pulsante del movimento regionale cestistico. La tappa del Campionato Umbro di Baskin che si e’ svolta a Città di Castello non è stata solo una successione di canestri, ma una celebrazione corale di un progetto sociale che sta mettendo radici profonde nel territorio.

​I risultati sul campo.

​La cronaca sportiva della giornata ha visto la Virtus Bastia imporsi su Umbertide nella gara di apertura, mentre nel secondo match il Passignano Baskin ha avuto la meglio sui padroni di casa del Tiferno Baskin. Risultati che, pur definendo la giornata di campionato, sono stati la cornice di un evento che ha messo al centro l’integrazione e la partecipazione.

​Un progetto corale: la forza della rete.

​Il momento più significativo della mattinata è stato dedicato al riconoscimento di chi, con fiducia e concretezza, sostiene il Baskin Tiferno. La Tiferno Pallacanestro ha voluto ringraziare ufficialmente le realtà che rendono possibile questa attività sociale, consegnando targhe celebrative a tutti i partner coinvolti.

​Il tributo è andato alle istituzioni, con in testa il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle politiche sociali, Benedetta Calagreti e ai sostenitori che formano la “squadra” fuori dal campo:

​Amministrazione Comunale, ASL e Polisport;

​Il supporto del Supermercato Gala e delle Farmacie Tifernati e poi

​L’impegno del mondo associativo con Inner Wheel Club, Lions Club di Città di Castello, Fiori di Lillà e Matty & Co.;

​Il fondamentale apporto educativo della scuola Cavallotti.

​“Un pubblico numeroso e partecipe ha sottolineato con lunghi applausi ogni momento della manifestazione, dimostrando una profonda sintonia con la missione di questo sport: creare una disciplina di squadra autenticamente aperta a tutti, progettata per valorizzare ogni giocatore senza lasciare indietro nessuno.

​In una giornata dove il punteggio finale è solo un dettaglio, a vincere è stata la capacità di abbattere le barriere, confermando che il Baskin è, prima di tutto, una vittoria della comunità. Viva il Baskin, sempre”, ha dichiarato il presidente del Tiferno Pallacanestro, Marco Cesaroni.