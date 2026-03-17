La Regione Umbria non molla: al Tar contro il dimensionamento scolastico

La Regione Umbria si costituirà “ad adiuvandum” a favore del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello sostenendo la sua azione contro il dimensionamento scolastico “imposto dal Governo”. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, durante il Consiglio comunale di Città di Castello di ieri, chiarendo che tutte le scelte dell’Amministrazione “sono state guidate da rigore, trasparenza e attenzione ai dati”. Ogni decisione, ha aggiunto Barcaioli, “è stata presa con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli studenti umbri un’istruzione di qualità”. L’assessore regionale ha voluto ricostruire, alla presenza di consiglieri comunali e cittadini, il percorso che ha portato alla situazione attuale. “Il dimensionamento scolastico previsto dalla legge 197/2022, approvata sotto il Governo Meloni – ha detto – si basa sulle indicazioni del Pnrr e ha l’obiettivo di riorganizzare la rete scolastica, non di operare tagli privi di logica. Tuttavia, quando si parla di scuola, il governo sceglie sempre la strada dei tagli. In Umbria le autonomie scolastiche sono state ridotte da 139 a 130. Al nostro insediamento, il 19 dicembre 2024, proprio nel primo giorno di Giunta Proietti, ci siamo trovati di fronte questa problematica e una verifica dei dati reali ha evidenziato che alla Regione spettavano due autonomie in più rispetto alle stime iniziali”. Barcaioli ha ricordato che la richiesta di aggiornamento dei parametri era stata avanzata da tutte le Regioni e il governo ha autorizzato ottanta nuove dirigenze, per citarne alcune: Molise +1, Basilicata +1, Marche +3, Abruzzo +4. All’Umbria, nonostante i dati, non è stata assegnata alcuna autonomia. La Regione ha presentato ricorso al Presidente della Repubblica, dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato senza entrare nel merito. “Continuiamo a sollecitare una valutazione nel merito, perché le scuole umbre devono avere le risorse e l’organizzazione necessarie” ha aggiunto l’assessore. Barcaioli ha precisato che il piano di dimensionamento prevedeva tutti e nove i tagli, con gli ultimi due soggetti a sospensiva. Il commissario avrebbe avuto la possibilità di rimuovere tale sospensiva, come accaduto in Toscana, dove 14 dimensionamenti sono stati attuati. “Mi chiedo perché non sia stato rispettato il dimensionamento già pronto e si sia invece proceduto a una decisione dell’ultimo momento calata dall’alto, che a Città di Castello porta alla creazione di due degli istituti comprensivi più grandi dell’Umbria”. La Regione dell’Umbria, conclude l’assessore regionale all’Istruzione, “proseguirà su tre fronti. Verrà presentato ricorso contro l’inammissibilità, sollecitando il presidente della Repubblica a entrare nel merito, sarà sostenuto il ricorso del Comune di Città di Castello, e contribuiremo a individuare la soluzione più efficace per garantire alle studentesse e agli studenti della Dante Alighieri un avvio dell’anno scolastico 2026-2027 nelle migliori condizioni”.