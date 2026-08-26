Sabato 29 agosto Giampaolo Minnucci sarà ospite d’onore della 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello

Giampaolo Minnucci, il driver di Varenne che ha scritto la storia dell’ippica a suon di record e vittorie, sarà l’ospite d’onore della 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto al parco Alexander Langer. Nel ricordo del Capitano, una “leggenda” del trotto, per la memorabile partecipazione nel 2011 alla 45^ edizione della rassegna tifernate con tanto di memorabile bagno di folla, il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, Federico Cavargini, affiancato da tutto il consiglio direttivo e dai soci dell’associazione promotrice dell’evento, consegnerà al driver Minnucci un’opera raffigurante proprio “il figlio del vento”, realizzata dal maestro Stefano Lazzari, titolare della Bottega Tifernate, azienda che ha creato copie d’arte più importanti della storia per i musei di tutto il mondo. Lazzari, infatti, può, vantare tra i suoi committenti anche gli ultimi papi, da Francesco I a Leone XIV, e ha avuto l’opportunità di omaggiare con una preziosa creazione artistica anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il dono a Minnucci è un ritratto di Varenne con i simboli di Città di Castello sullo sfondo, realizzato con la tecnica della pictografia, brevettata da oltre 30 anni, a fresco su calce con tempere alla caseina. La consegna al top driver romano dell’opera dedicata al più grande trottatore di tutti i tempi avverrà in occasione dell’inaugurazione della Mostra Nazionale del Cavallo, che si terrà sabato 29 agosto, alle ore 10.00, presso il parco Langer. La cerimonia aprirà la manifestazione alla presenza del sindaco Luca Secondi, di rappresentanti istituzionali, nazionali, regionali e locali, di associazioni di categoria e del comparto allevatoriale, insieme ai protagonisti dell’evento. Giampaolo Minnucci, da anni figura ai primi posti delle classifiche nazionali del trotto ed anche in ambito internazionale, in particolare in Francia, si distingue per professionalità e tecnica sopraffina alle “redini lunghe”. Ha vinto tre volte il derby italiano di trotto, nel 1998 con Varenne, poi nel 2014 con Sugar Rey e nel 2018 con Zlatan. Alla guida di Varenne (Waikiki Beach – Ialmaz), considerato il più forte cavallo trottatore della storia dell’ippica, ha vinto più volte tutte le più importanti corse di trotto del mondo fra cui il Prix d’Amérique di Parigi, la Breeders Crown (categoria Open Trot) l’Elitloppet di Stoccolma e il Gran Premio Lotteria di Agnano. Alle redini di Varenne ha conseguito successi come il St. Michel Ajo, in Finlandia o il Gran Premio delle Nazioni di Milano battendo Moni Maker. Minnucci, inoltre, ha vinto tre volte il Campionato italiano dei guidatori di trotto. “Con grande piacere ed orgoglio – dichiara Minnucci – sarò a Città di Castello alla Mostra Nazionale del Cavallo, una città ed una regione, l’Umbria, dove ho diversi amici e persone care, a partire dall’allevatore Sergio Carfagna con cui ho condiviso tante occasioni piacevoli e professionali, sempre all’insegna dello sport, il trotto e l’amore per i cavalli. E’ un onore per me poter assistere al taglio del nastro inaugurale della mostra e ricevere addirittura una opera artistica che raffigura Varenne: un trofeo unico che senza dubbio mancava nel mio palmares e che ci consentirà, grazie all’artista che lo ha realizzato, di ricordare quella giornata memorabile del 10 settembre 2011, quando, assieme ad altri dello staff, accompagnai Varenne alla Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. Ricordo ancora – conclude Minnucci – il bagno di folla e le carezze e sorrisi dei bambini, i prediletti del Capitano”. Il presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Federico Cavargini sottolinea la soddisfazione di poter ospitare una leggenda come Giampaolo Minnucci. “Siamo onorati e davvero orgogliosi che abbia accettato il nostro invito e abbia fatto davvero tutto il possibile per essere con noi a rendere omaggio a Varenne. Un tributo doveroso per la nostra manifestazione, che, oltre ad aver avuto il privilegio di accogliere il ‘Capitano’ nell’edizione del 2011, nella sua storia ha sempre messo in primo piano i cavalli, la loro bellezza e le loro straordinarie qualità, ma soprattutto il legame profondo tra uomo e animale di cui Minnucci e Varenne sono stati esempi davvero straordinari”. “Siamo davvero contenti di poter celebrare insieme due autentici miti dell’ippica, riuniti simbolicamente dalla meravigliosa opera d’arte del maestro Stefano Lazzari, e di regalare a Città di Castello, ai tifernati e al pubblico di appassionati che farà visita alla mostra, un momento davvero speciale. Un’opportunità – conclude Cavargini – che dobbiamo a Giorgio Galvani, giornalista e capo Ufficio Stampa del Comune di Città di Castello, che con passione e affetto è sempre vicino alla nostra manifestazione e al quale siamo sinceramente grati”. In segno di gratitudine e in ricordo del passaggio di Varenne a Città di Castello nel 2011, il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Cavargini consegnerà alcuni riconoscimenti anche a Sergio Carfagna, allevatore di Assisi che ha ricoperto diversi ed importanti incarichi nelle associazioni nazionali di categoria e per anni è stato anche nel consiglio direttivo della manifestazione tifernate, e a Rolando Luzi, il manager della scuderia di Varenne.

L’evento. Per la prima volta nella sua storia ad agosto, la 56^ Mostra Nazionale del Cavallo proporrà agli appassionati novità e attesi ritorni, con il filo conduttore dell’armonia tra uomo e animale. Nel programma 2026 spiccano un focus sulle esperienze terapeutiche rivolte alle persone con disabilità; una vetrina delle migliori razze equine; tanto sport, con gli azzurri della nazionale italiana selezionati per il Campionato del mondo di monta da lavoro, il dressage, la doma vaquera; le antiche tradizioni cavalleresche con la Giostra all’Anello; le attrazioni per i bambini con gimkane e battesimo del pony; la presentazione di libri a tema e uno spettacolo teatrale. “Armonia” sarà il titolo del Gala equestre della manifestazione firmato da Nico Belloni, appuntamento clou dell’edizione, che riporterà a Città di Castello le grandi stelle internazionali dello show equestre. Sabato 29 e domenica 30 agosto, a partire dalle ore 21.00 nell’anfiteatro del parco Langer, lo show accoglierà, tra gli altri, Giuseppe Cimarosa, straordinario interprete del teatro equestre; Matteo Rufini, il nuovo protagonista maschile dell’European Tour 2026-2027 di Cavalluna, il più grande spettacolo equestre in Europa con oltre 30 date e più di 500 mila spettatori, che si esibirà insieme ad altre stelle dello show nato in Germania, come gli sfrenati Aragonas, la stunt woman Sara Nuti e Luciano Messina. In scena ci saranno anche la pole dancer Layla Rossini, i cavalli spagnoli e lusitani; i Butteri di Fiano Romano.

I biglietti per assistere allo sono disponibili in prevendita sulla piattaforma online specializzata Liveticket e potranno essere acquistati direttamente a Città di Castello al costo di 10 euro (ingresso gratuito per i piccoli fino a 10 anni di età, per le persone con disabilità e l’accompagnatore).

La Mostra Nazionale del Cavallo è promossa quest’anno con il sostegno del Comune di Città di Castello, della Regione Umbria e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la collaborazione di Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Working Equitation Italy (WEI), Associazione Allevatori Umbria e Marche (AAUM) e Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello.