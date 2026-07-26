Serie B maschile, Città di Castello Pallavolo inserita nel girone E

Al B-Connect, la due giorni del 24 e 25 luglio svoltasi a Firenze, voluta dalla Federazione Italiana Pallavolo e dedicata alla formazione delle società di Serie B, sono stati presentati i gironi dei campionati di Serie A3, Serie B1 e Serie B2 femminile e Serie B maschile. Nel campionato nazionale di Serie B maschile, Città di Castello Pallavolo è stata inserita nel Girone E, composto da 14 formazioni provenienti da quattro regioni – Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche e Umbria – oltre a una squadra della Repubblica di San Marino.

Le squadre sono così suddivise:

* Due formazioni abruzzesi: Sirdeco Volley Pescara e ASD Volley Montorio (TE);

* Tre formazioni romagnole: Querzoli Volley Forlì, Rubicone Volley San Mauro Pascoli (FC) e Prime Cleaning Riccione (RN);

* Una formazione della Repubblica di San Marino: Gemini Med San Marino;

* Sei formazioni marchigiane: La Nef Re Salmone Osimo (AN), Volley Game Falconara (AN), Novavolley Loreto (AN), JV Sport Jesi (AN), Sios Novavetro San Severino Marche (MC) e Cucine Lube Civitanova Marche (MC);

* Due formazioni umbre: Sir ITS Umbria Academy Perugia e Città di Castello Pallavolo.

FORMULA DEL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE

Promozioni: saranno sei le squadre promosse in Serie A3.

Playoff: accederanno ai playoff le prime e le seconde classificate degli otto gironi. Alla prima fase parteciperanno le prime classificate: le quattro squadre vincitrici saranno promosse direttamente in Serie A3. Alla seconda e alla terza fase parteciperanno invece le seconde classificate. Le due squadre vincitrici della terza fase accederanno alla quarta fase, nella quale affronteranno le due perdenti della prima fase. Le due vincitrici della quarta fase completeranno il quadro delle sei promozioni in Serie A3.

Retrocessioni: saranno complessivamente 32 le squadre retrocesse in Serie C. Retrocederanno direttamente l’11ª, la 12ª, la 13ª e la 14ª classificata di ciascun girone.

Playout: saranno disputati tra la 10ª e l’11ª classificata qualora tra le due squadre vi siano 0, 1 o 2 punti di differenza al termine della stagione regolare.

Per la formazione di coach Marco Bartolini si tratta di un ritorno alle origini dei campionati di Serie B, quando erano epiche le sfide di Città di Castello contro le fortissime formazioni marchigiane e romagnole. Confronti che torneranno a caratterizzare la stagione insieme a quelli, altrettanto impegnativi e affascinanti, contro la Sir ITS Umbria Academy Perugia e le squadre abruzzesi.

L’inizio del campionato è fissato per il weekend del 17 e 18 ottobre 2026.