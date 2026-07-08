Terremoto 2023 in Umbria, prorogati i termini per la ricostruzione privata: finanziamenti per il ripristino dei cimiteri e interventi sulle chiese

Prorogati i termini per la ricostruzione privata e via libera a un nuovo pacchetto di interventi su opere pubbliche e edifici di culto nei territori colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 nelle Marche e del 9 marzo 2023 in Umbria. Per la ricostruzione privata, il termine entro il quale i proprietari degli immobili danneggiati dovranno depositare il contratto di incarico al professionista che seguirà la progettazione è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2026. La misura concede quindi più tempo ai cittadini per completare gli adempimenti necessari, anche in considerazione del periodo estivo, senza modificare il cronoprogramma della ricostruzione. Con il secondo provvedimento, invece, è stato approvato il quarto stralcio del piano di ricostruzione delle opere pubbliche e delle chiese. In Umbria sono stati finanziati il ripristino dei cimiteri di Sant’Orfeto, Rancolfo e Solfagnano nel comune di Perugia per 3,67 milioni di euro, oltre agli interventi sulla chiesa dell’Abbazia di San Giustino d’Arna (250mila euro) e sulla chiesa del Santissimo Salvatore dell’Eremo di Monte Corona, nel territorio di Umbertide, per 822.540 euro.