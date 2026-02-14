Umbertide, caccia ai ladri scappati con una cassaforte di 5 quintali: svaligiata villetta, bottino ingente

E’ caccia ai malviventi che nella notte tra mercoledì e giovedì, a Verna, nel Comune di Umbertide, hanno portato via una cassaforte di quasi cinque quintali da una villetta a due piani. I ladri sarebbero entrati dal retro della casa nonostante la sorveglianza di due cani lupo. Ingente il bottino: più di 15.000 euro, oggetti di valore e una pistola di piccolo calibro. I proprietari erano in vacanza in Trentino quando sono stati raggiunti dalla telefonata di un vicino che al mattino ha notato la porta della taverna di casa aperta e il cancello spalancato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Umbertide che hanno avviato le prime indagini. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati da un cancello sul retro della villetta, probabilmente hanno addormentato i cani lupo, e dopo aver fatto un foro sul vetro di una finestra del garage hanno raggiunto la taverna. Qui hanno messo le mani sulla cassaforte alta un metro e mezzo con un peso di quasi cinque quintali. Subito dopo sono scappati con un mezzo capace di sollevare e trasportare l’armadio blindato. I carabinieri stanno lavorando sulle immagini di videosorveglianza per provare a risalire ai responsabili.