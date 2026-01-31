Umbertide si raccoglie nel ricordo di Donato Fezzuoglio: un pensiero commosso per l’appuntato ucciso barbaramente

Ieri mattina, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Donato Fezzuoglio, Umbertide ha voluto giustamente rendere omaggio all’appuntato, Medaglia d’oro al valor militare, ucciso nel tentativo di sventare una rapina ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Andreani. La cerimonia ufficiale ha avuto inizio alle 10 in via Cesare Battisti, dove il Parco è stato intitolato a Donato Fezzuoglio. Il sindaco Luca Carizia ha salutato affettuosamente la famiglia di Donato e tutte le autorità presenti, rivolgendo un saluto speciale all’Arma dei carabinieri, “custode dei valori per i quali Donato ha combattuto e per i quali ha scarificato la propria vita”. Presenti, oltre alla moglie di Donato, Emanuela Becchetti, il figlio Michele, il fratello Mariolino, il comandante interregionale dei carabinieri generale Aldo Iacobelli, il comandante di legione generale Luca Corbellotti, il comdandante provinciale colonnello Sergio Molinari, il comandante di compagnia Massimiliano Croce e il comandante della stazione di Umbertide maresciallo Cesare Rampazzi Minella. Alla cerimonia hanno partecipato anche il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il vescovo di Gubbio-Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini. Presenti anche il sindaco del Comune di Bella, in Basilicata, paese natale di Donato; la signora Paola Bellucci e don Alberto Gildoni, madre e fratello della medaglia d’oro al Valor militare colonnello Valerio Gildoni, oltre a Dario Angelucci, padre del maresciallo medaglia d’oro al Valor civile Andrea Angelucci. Nel corso della mattinata è stata scoperta una targa commemorativa, installata a perenne ricordo dell’appuntato Donato Fezzuoglio. Il momento istituzionale è stato accompagnato dagli onori militari e dalla deposizione di una corona di alloro. “La scelta del Parco Usu di via Cesare Battisti – ha spiegato il sindaco – non è stata casuale, ma fortemente voluta per il significato simbolico e umano che questo luogo rappresenta. Si tratta di un parco vissuto ogni giorno, un centro di vita attiva per l’intera comunità: qui ci sono il campo da calcio, dove quotidianamente tanti ragazzi si allenano e giocano, e l’area giochi frequentata da bambini accompagnati dalle loro famiglie. E’ un luogo amato, sentito, frequentato soprattutto dai giovani e dalle nuove generazioni, ed è proprio per questo che abbiamo ritenuto giusto dedicarlo a Donato, perchè il suo sacrificio possa vivere nella quotidianità”. La cerimonia è proseguita nella Chiesa di Cristo Risorto, dove si è svolta la celebrazione religiosa. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio sui propri canali social, ricordando il sacrificio dell’appuntato dei carabinieri e rinnovando il valore della memoria e della gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere.