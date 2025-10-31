Don Matteo torna a Spoleto: dal 10 al 30 novembre secondo blocco di riprese

Dopo settimane di riprese nei set di Formello (Roma) e il primo blocco di riprese in città terminate lo scorso 6 ottobre, il cast di don Matteo, la fortunata fiction di Rai 1 targata Lux Vide, torna a girare nelle strade e nelle piazze di Spoleto. A partire da lunedì 10 novembre e fino a domenica 30 novembre il cast e la troupe della 15/a stagione saranno presenti a Spoleto per nuove indagini, colpi di scena e nuove avventure. Torna quindi nella citta del Festival dei Due Mondi il format di successo tutto italiano, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1. La serie negli anni è stata una delle più seguite nella storia della fiction italiana e sempre più apprezzata in tutto il mondo. Anche quest’anno non mancheranno le novità. La troupe tornerà poi a gennaio 2026 per l’ultimo blocco di riprese. Si tratta della settima stagione consecutiva girata a Spoleto.