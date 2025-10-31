venerdì, Ottobre 31, 2025
Ultimo:

cultura Spoleto 

Don Matteo torna a Spoleto: dal 10 al 30 novembre secondo blocco di riprese

Alessandro Orfei

Dopo settimane di riprese nei set di Formello (Roma) e il primo blocco di riprese in città terminate lo scorso 6 ottobre, il cast di don Matteo, la fortunata fiction di Rai 1 targata Lux Vide, torna a girare nelle strade e nelle piazze di Spoleto.  A partire da lunedì 10 novembre e fino a domenica 30 novembre il cast e la troupe della 15/a stagione saranno presenti a Spoleto per nuove indagini, colpi di scena e nuove avventure. Torna quindi nella citta del Festival dei Due Mondi il format di successo tutto italiano, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1. La serie negli anni è stata una delle più seguite nella storia della fiction italiana e sempre più apprezzata in tutto il mondo. Anche quest’anno non mancheranno le novità. La troupe tornerà poi a gennaio 2026 per l’ultimo blocco di riprese. Si tratta della settima stagione consecutiva girata a Spoleto.

Potrebbe anche interessarti

Nel Nome del Rispetto, V edizione del concorso nazionale per le scuole

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Nel Nome del Rispetto, V edizione del concorso nazionale per le scuole

Montefalco, grande successo per la 40esima edizione di Enologica

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Montefalco, grande successo per la 40esima edizione di Enologica

Nella giornata della Festa della Repubblica apertura straordinaria per la mostra “Tra Macchiaioli e Belle Époque”

Alessandro Orfei 0
MENU