A Spoleto lo spettacolo “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”

La Stagione teatrale 25/26 di Spoleto, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale, ospita Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam 2023, con il suo spettacolo Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto prodotto dal Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. In scena mercoledì 25 marzo alle 20.45 al Teatro Caio Melisso – Carla Fendi.

Lo spettacolo combina i linguaggi della poesia performativa e del teatro canzone per raccontare una favola di formazione che si confronta con le paure e i desideri della generazione Z.

In un periodo in cui la parola cultura è una provocazione e le parole stesse hanno perso di peso e significato, svilite e spesso sconosciute, è sorprendentemente vitalizzante ascoltare Filippo Capobianco, nato nel 1998, performer, autore e studente di fisica teorica, in “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”, meritevolmente presentato all’Hystrio Festival. È campione nazionale di Poetry Slam, che si potrebbe definire, in salsa americana però, una sorta di tenzone poetica, come quelle che si potevano ascoltare nei bar in Toscana a colpi di “ottavine”, rime popolari.

Capobianco è pop e raffinato, ironico, brillante, divertente e traccia percorsi tra il reale e l’assurdo, parlando di Moscerino, un ragazzo che non riesce a comunicare con la madre, e ha grande amica, e qui c’è da ringraziare l’artista quasi con commozione, Biblì, la sua biblioteca, dove ci sono le parole che aprono il mondo e le risposte a tutti i dubbi e le domande, basta leggere, cercare. Ma parla anche di Achei e nutrie, di innamoramenti tra cosmologi e terrapiattiste e altro ancora. Insomma, Capobianco ha talento, carisma e diciamolo pure cultura, e quindi inventiva e libertà.

BIGLIETTI e INFO

PRENOTAZIONE TELEFONICA Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.

A Spoleto: Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: Via Vaita S. Andrea, 20 – T 0743 222647.

Prevendita dei biglietti a Perugia presso il Botteghino del Teatro Morlacchi, T. 075 5722555, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it