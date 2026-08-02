Al Festival delle Nazioni ‘La rivalutazione della tristezza’ di e con Elio

A poco meno di mese dall’inizio del Festival delle Nazioni, in scena dal 27 agosto all’11 settembre con la sua 59esima edizione che omaggia la Germania e i Paesi di lingua germanica, il programma si arricchisce di un nuovo evento: mercoledì 2 settembre alle 21 sul palco di piazza Torre di Berta a Sansepolcro si esibirà Elio, nome d’arte di Stefano Roberto Belisari, nello spettacolo ‘La rivalutazione della tristezza’, una produzione di International Music and Arts. Al pianoforte e alla direzione musicale c’è il maestro Alberto Tafuri, compagno di strada di Elio in molte avventure musicali da X Factor agli spettacoli degli ultimi anni, oltre agli altri componenti della band, Sophia Tomelleri (sax tenore e flauto), Giulio Molteni (basso), Martino Malacrida (batteria); insieme accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale alla riscoperta della tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell’arte e di ogni forma di espressione umana, da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino, “e che tuttavia oggi viene spesso temuto e rimosso – si legge nella presentazione dello spettacolo –. L’intento è quello di restituire alla tristezza nobiltà e necessità attraverso le parole e le note di alcuni grandi artisti della tradizione musicale italiana e internazionale. La tristezza in fondo non è male ma, come le cicerchie e lo zafferano, va presa a piccole dosi e, se si esagera, serve un antidoto. Per questo lo spettacolo contiene anche opportuni inserimenti di canzoni allegre”.

La 59ª edizione del festival, in programma tra Città di Castello e numerosi centri dell’Alta Valle del Tevere umbro-toscana, prenderà il via giovedì 27 agosto nella Chiesa di San Domenico con il recital del pianista Ramin Bahrami. Il programma della serata inaugurale attraverserà il grande repertorio europeo con pagine di Bach, Schumann, Mozart e Beethoven, culminando nella celebre Sonata ‘Al chiaro di luna’. Artista in residenza dell’edizione sarà lo stesso Bahrami, protagonista di tre appuntamenti: oltre al concerto inaugurale, presenterà Metti una sera a Sanssouci, progetto ispirato allo storico incontro tra Johann Sebastian Bach e Federico il Grande, e la prima assoluta di Bach Dance Concert – in door, nuova produzione realizzata con la Compagnia Zappalà Danza.

Accanto a lui, il festival accoglierà interpreti di primo piano del panorama musicale internazionale, tra cui Robert Lehrbaumer, Tamás Érdi, Luigi Piovano, la Wiener Kammersymphonie, il Bavarian Brass Sextet Ensemble Classique, il Quartetto di Venezia, il Trio Yablonsky e il Trio d’Archi di Salisburgo.

Il cartellone offrirà un ampio percorso attraverso la grande tradizione musicale tedesca e mitteleuropea, da Johann Sebastian Bach a Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler e Schönberg, fino al Novecento di Kurt Weill ed Erich Wolfgang Korngold, con uno sguardo aperto anche alle più significative espressioni della musica contemporanea.

I biglietti sono acquistabili dal 5 agosto presso il front office della biglietteria di Palazzo del Podestà, in Corso Cavour a Città di Castello (info: 349.8092046, ticket@festivalnazioni.com).

Sono previste riduzioni per gli spettatori di età inferiore ai 35 anni e superiore ai 65 anni, per i soci del Festival delle Nazioni, delle associazioni culturali e musicali, nonché per allievi e docenti di scuole musicali. Tra le agevolazioni disponibili figura la ‘tariffa anticipata’, riservata a chi acquista entro il 24 agosto due biglietti per lo stesso concerto, usufruendo di un biglietto a tariffa ridotta e di un secondo a tariffa promo. L’iniziativa non si applica allo spettacolo del 2 settembre né agli eventi a tariffa unica.

È prevista inoltre la ‘formula combinata’, che permette a chi acquista un biglietto per lo spettacolo del 2 settembre di usufruire della tariffa promozionale per un altro appuntamento del Festival, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La biglietteria online è attiva sul sito www.festivalnazioni.com o su www.vivaticket.com, con acquisto biglietto consentito fino al giorno precedente l’evento. Un’ora prima dell’inizio degli eventi in programma ad Anghiari, Monte Santa Maria Tiberina e Montone è anche prevista una visita guidata con presentazione del luogo, per offrire agli spettatori l’opportunità di scoprire il contesto storico, artistico e culturale che ospita gli spettacoli del Festival. Per una migliore organizzazione dell’attività, si richiede la prenotazione della visita al momento dell’acquisto del biglietto. Infine, attive convenzioni con musei, strutture ricettive e ristoranti del territorio, consultabili sul sito festivalnazioni.com.