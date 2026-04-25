sabato, Aprile 25, 2026
Ultimo:

cultura Perugia 

Al Ridotto del Teatro Morlacchi in scena “SdisOrè” di Giovanni Testori con Evelina Rosselli

Luana Pioppi

Prosegue la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, aprendo le sue porte a nuove esperienze e ad alcune delle più significative creazioni artistiche pensate per privilegiare un rapporto intimo e ravvicinato con il pubblico. Il quarto appuntamento allestito al Ridotto, martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle 20.45, è lo spettacolo sdisOrè di Giovanni Testori, per la regia di Gruppo UROR con Evelina Rosselli, realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi; prodotto da TPE – Teatro Piemonte Europa / produzione originale 2024 PAV, con il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro. Dopo la replica di martedì 28, Evelina Rosselli e Caterina Rossi incontreranno il pubblico in sala.

Nel labirinto della lingua intricata di Testori, lo SdisOrè ri-fonda e stravolge la vicenda tragica dell’Orestea.

Potrebbe anche interessarti

Tagli al trasporto (Tpl): sindacati, ancora nessuna risposta dalla Regione

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Tagli al trasporto (Tpl): sindacati, ancora nessuna risposta dalla Regione
Balzo avanti dei ricoverati Covid in Umbria: 9 in un giorno, 136 nuovi casi

Perugia, dimesse le tre gemelli e nate premature

Alessandro Orfei 0

Dipendenze: apertura dei SerD nei giorni festivi e prefestivi per contenere eventi avversi alla somministrazione metadone

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Dipendenze: apertura dei SerD nei giorni festivi e prefestivi per contenere eventi avversi alla somministrazione metadone
MENU