Al Ridotto del Teatro Morlacchi in scena “SdisOrè” di Giovanni Testori con Evelina Rosselli
Prosegue la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, aprendo le sue porte a nuove esperienze e ad alcune delle più significative creazioni artistiche pensate per privilegiare un rapporto intimo e ravvicinato con il pubblico. Il quarto appuntamento allestito al Ridotto, martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle 20.45, è lo spettacolo sdisOrè di Giovanni Testori, per la regia di Gruppo UROR con Evelina Rosselli, realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi; prodotto da TPE – Teatro Piemonte Europa / produzione originale 2024 PAV, con il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro. Dopo la replica di martedì 28, Evelina Rosselli e Caterina Rossi incontreranno il pubblico in sala.
Nel labirinto della lingua intricata di Testori, lo SdisOrè ri-fonda e stravolge la vicenda tragica dell’Orestea.