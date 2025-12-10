Al Sanfra di Perugia il nuovo appuntamento con Cantiche, sul palco Naomi Berrill con Inish

Anche Naomi Berrill tra le artiste protagoniste di Cantiche, format della stagione Tourné 2025/2026, che arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia martedì 16 dicembre alle 21 con il nuovo progetto “Inish”, un viaggio sonoro intenso e immersivo, guidato dalla sua voce e dai suoi strumenti, affiancata dal chitarrista e producer Lorenzo Pellegrini e dal batterista e violoncellista Andrea Beninati.

Il trio intreccia folk irlandese, musica classica e improvvisazione, creando un linguaggio musicale sorprendente in cui strumenti acustici ed elementi elettronici evocano paesaggi, emozioni e immagini vivide.

“Inish” racconta la bellezza luminosa e selvaggia delle isole di Inishshark e Inishbofin, ma anche la durezza della vita delle comunità di pescatori: solitudine, rischio, perdita e resilienza. Il concerto alterna luce e ombra, coraggio e fragilità, portando il pubblico in un’esperienza poetica e profondamente umana.

L’ingresso, come tutti gli eventi del format Cantiche, è libero

