mercoledì, Dicembre 10, 2025
Ultimo:

cultura Perugia 

Al Sanfra di Perugia il nuovo appuntamento con Cantiche, sul palco Naomi Berrill con Inish

Luana Pioppi

Anche Naomi Berrill tra le artiste protagoniste di Cantiche, format della stagione Tourné 2025/2026, che arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia martedì 16 dicembre alle 21 con il nuovo progetto “Inish”, un viaggio sonoro intenso e immersivo, guidato dalla sua voce e dai suoi strumenti, affiancata dal chitarrista e producer Lorenzo Pellegrini e dal batterista e violoncellista Andrea Beninati.

Il trio intreccia folk irlandese, musica classica e improvvisazione, creando un linguaggio musicale sorprendente in cui strumenti acustici ed elementi elettronici evocano paesaggi, emozioni e immagini vivide.

“Inish” racconta la bellezza luminosa e selvaggia delle isole di Inishshark e Inishbofin, ma anche la durezza della vita delle comunità di pescatori: solitudine, rischio, perdita e resilienza. Il concerto alterna luce e ombra, coraggio e fragilità, portando il pubblico in un’esperienza poetica e profondamente umana.

L’ingresso, come tutti gli eventi del format Cantiche, è libero

Cantiche è un progetto ideato da Mea Concerti, realizzato grazie ai fondi del Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.– Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” erogati da Sviluppumbria, inserito nella stagione Tourné.

Sito ufficiale www.meaconcerti.it

Potrebbe anche interessarti

Sanità, Walter Orlandi indagato per abuso d’ufficio

Alessandro Orfei 0

Perugia, prefetto Cannizzaro visita comando provinciale Carabinieri

Alessandro Orfei 0

Perugia 1416, il Rione Porta Eburnea vince Perugia Storica

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Perugia 1416, il Rione Porta Eburnea vince Perugia Storica
MENU