Al Teatro Morlacchi di Perugia arriva “A casa tutti bene”

La Stagione 25/26 del Teatro Morlacchi di Perugia prosegue con A casa tutti bene di Gabriele Muccino, suo esordio teatrale, in scena da mercoledì 11 a domenica 15 marzo (mercoledì ore 20.45, giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.45, sabato ore 18 e domenica ore 17).

Lo spettacolo è scritto da Gabriele Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison ed è tratto dall’omonimo film scritto da Muccino e Paolo Costella, prodotto da Lotus Production – una società del gruppo Leone Film Group con Rai Cinema. Gli interpreti: Giuseppe Zeno e Anna Galiena, con Alice Arcuri, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino, Ilaria Carabelli; una coproduzione Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo.

Una famiglia si riunisce nella casa storica per festeggiare l’ottantesimo compleanno della madre, Alba. Questo incontro farà deflagrare antichi conflitti e nuove tensioni. Conosceremo gli undici personaggi e le loro articolate relazioni attraverso le dinamiche che si svilupperanno in scena, e ci rispecchieremo nelle loro speranze, nei loro innamoramenti, nei loro tradimenti, nel loro affannarsi e credere in un futuro migliore.

Le parole del regista: “Portare A casa tutti bene a teatro è per me un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia. L’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari. Il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni. È un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi, trovando nei complessi legami familiari un riflesso delle proprie esperienze.”

APPUNTAMENTI e PROGETTI DEDICATI AL PUBBLICO

– “MENTRE I GRANDI SONO A TEATRO”. Sabato 14 marzo alle 18, al Centro Studi Sergio Ragni, l’appuntamento con il progetto curato da Cooperativa DENSA che prevede laboratori creativi e suggestivi per bambini e bambine come offerta aggiuntiva rivolta a genitori interessati a seguire la Stagione. Info e prenotazioni: promozione@teatrostabile.umbria.it.

BIGLIETTI e INFO

È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. La prevendita dei biglietti a Perugia viene effettuata presso il Botteghino del Teatro Morlacchi, T. 075 5722555, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, il sabato dalle 17 alle 20.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it