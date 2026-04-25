Cantamaggio Ternano, il cuore della tradizione batte sul palco del teatro Secci

E’ stato il teatro Sergio Secci che ieri sera ha ospitato la magia della musica popolare con il concorso di canzoni maggiaiole “Giuseppe Capiato”, appuntamento centrale del Cantamaggio Ternano, giunto alla sua 130esima edizione. In gara 12 brani inediti in dialetto ternano, 5 legati ai carri allegorici e 7 a tema libero, in una competizione aperta ai gruppi maggiaioli e ad artisti del territorio e non solo, capace di unire tradizione e nuove espressioni musicali.

Canzoni legate ai carri: i vincitori

A conquistare il primo posto è stato il gruppo maggiaiolo Li Maggiaroli de lu Castello de Papigno con il brano “Le onde de lu Nera”, scritto e musicato da Gianni Neri e interpretato da Eleonora Conti.

Seconda posizione per il gruppo Giovani Maggiaioli Arronesi con “Liberi de volà”, testo di Alessio Aiani, musica di Alessio Aiani e Enrico Mosconi, cantata da Paolo Conti.

Al terzo posto il Gruppo Artistico Riacciu con “Genesi de ’n amore eterno”, scritto da Alfonso Lauro e musicato e interpretato da Simona Scio’.

Tema libero: i premiati

Per la categoria tema libero, il primo posto è andato al Gruppo Artistico Lu Riacciu con “Lu regalo più grande”, testo di Simona Scio’ e musiche di Simona Scio’ e Cristian Susanna. L’interpretazione di Simona Scio’ insieme a Melike Torishta.

Secondo posto per il gruppo maggiaiolo Li Novi Maggiaroli Polymer-Pallotta-Sabbione con “‘Na prima-vera storia d’amore”, scritto da Lucrezia La Bella, musicato da Francesco Quartucci e interpretato da Laura Quartucci.

Terzo posto per il gruppo maggiaiolo Aics Terni – Asd Il Salice con “L’estate buciarda”, testo di Stefano Costantini, musica di Alessandro Silvestrelli e voce di Miriam Lanza.

Premi speciali

Ad arricchire la serata, anche l’assegnazione dei premi speciali.

Il premio per il miglior testo è stato assegnato al gruppo maggiaiolo Li Novi Maggiaroli Pallotta-Polymer-Sabbione per “Storia de nojandri”, scritto da Lucrezia La Bella, con musica di Adriano Bernardini e interpretato da Loredana Ceccaroni.

Il riconoscimento per la migliore musicalità è andato al gruppo Giovani Maggiaioli Arronesi con “Lu Tazebau”, testo di Tullio Antonelli, musica di Alessio Aiani ed Enrico Mosconi, cantato da Ilaria Monti.

Il premio speciale per la migliore interpretazione è stato conferito al gruppo maggiaiolo Aics Terni – Asd Il Salice per “Mio Capitano”, scritto da Stefano Costantini, musicato da Alessandro Silvestrelli e interpretato da Stefano Costantini e Chiara Elisei.

Infine, il premio della critica è stato assegnato al Gruppo Artistico Lu Riacciu per “Lu regalo più grande”, testo di Simona Scio’, musica di Simona Scio’ e Cristian Susanna, interpretato da Simona Scio’ e Melike Torishta.