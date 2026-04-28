Celebrazioni in onore di San Giovenale e Corsa all’Anello storica nel cuore di Narni

Alla Corsa all’Anello di Narni tornano le celebrazioni dedicate al patrono San Giovenale (3 maggio), che, come di consueto, inizieranno il 2 maggio alle 21.30 con il tradizionale appuntamento “De cereis et palii offerendi”, cerimonia dell’offerta dei ceri e dei pali, accompagnata dalla liberazione del prigioniero, che si terrà alla presenza dell’amministratore diocesano don Matteo Antonelli. Il corteo si muoverò poi da Palazzo Comunale e attraverserà le vie cittadine illuminate dalle fiaccole, scandito dal ritmo di musici e tamburini. A sfilare saranno autorità civili e religiose, rappresentanti delle corporazioni, nobili e magistrature dei castelli. Il percorso si concluderà presso il Duomo di Narni, dove avverrà la consegna di un grande cero, gesto simbolico di devozione e omaggio al Santo. Durante il rito sarà presente il Capitolo dei Canonici della Cattedrale e si compirà la tradizionale “liberazione del prigioniero”, tradotta in una contemporanea opera di carità giubilare. I canti dell’Officium rhitmicum Sancti Iuvenalis sono eseguiti dal coro Harmoniæ Cœlestes.

Domenica 3 maggio alle 10.30 in Cattedrale celebrazione eucaristica celebrata da Sua eminenza cardinale Enrico Feroci. A seguire, processione in onore del patrono Giovenale lungo le vie cittadine. Durante la santa messa ci sarà la consueta offerta dei Ceri da parte delle parrocchie dell’antica diocesi di Narni e verrà accesa la lampada votiva davanti al busto di San Giovenale da parte del sindaco Lorenzo Lucarelli e del cardinale.

Alle 17 nella fu platea Major (piazza dei Priori) “De anulo argenteo currendo”, Corsa all’Anello storica secondo le norme dettate dagli statuti comunali del 1371. La corsa consisteva in un gioco equestre durante il quale i cavalieri dei Terzieri dovevano infilare un anello d’argento “super aurato” del valore di cento soldi cortonesi, acquistato congiuntamente al palio con i soldi dovuti dalla comunità ebraica (Dal Libro I° capitolo V° e CCXLII, Statuta Illustrissimae civitatis Narniae). Nel 2025 a vincere è stato Leonardo Piciucchi del Terziere Fraporta.

Quest’anno a sfidarsi saranno: Tommaso Finestra, Luca Morosini, Lorenzo Mariotti e Federico Minestrini per Mezule; Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Raffaele Proietti per Fraporta; Tommaso Suadoni, Francesco Matticari, Cesare Bonanni, Jacopo Matticari per Santa Maria.

La giornata si concluderà alle 21.15 in Cattedrale con “A cantar San Giovenale” sulle note e le voci del coro Harmoniæ cœlestes (dir. Fabrizio Antonelli), coro Le Cantarine di Porta Sole (dir. Claudia Puletti, organo portativo Oreste Calabria. Fato storici Vladimiro Vagnetti), coro del Triennio del liceo musicale Angeloni di Terni (dir. Marco Venturi, pianoforte Irene Franceschini), coro di voci bianche Le Biscromine della scuola di musica Concertino (dir. Fabrizio Antonelli)

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Venerdì primo maggio dalle 10 alle 22 in piazza dei Priori Mercato medievale

Alle 11 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori Caffè letterario “Protagonisti insoliti della storia”, presentazione del libro “La guerra dell’acqua” di Anna Cancellieri.

Dalle 15 alle 22 in piazza dei Priori e lungo le vie del centro “Il paggio dei clerici vagantes”, il Paggio giullare, in compagnia del fido Paggetto, per uno spettacolo di giocolerie, alchimie, ghironda, canti, trampoli acrobatici e fuoco

Dalle 17.30 alle 19.30 nel chiostro di Sant’Agostino “Ludus in fabula” giochi medievali per bambini con Giullare Silvestro

Giornate medievali: dalle 16 alle 18 in piazza Marconi “La fede cieca” giornata medievale del Terziere Fraporta, dalle 18.30 alle 20.40 alle case popolari Santa Margherita “Affare Giubilleo” giornata medievale del Terziere Mezule, dalle 21.30 alle 23 nel giardino dell’ex Palazzo Capocaccia (Ostello S. Anna) “Silentium quod fortunam fecit” giornata medievale del Terziere Santa Maria

Sabato 2 maggio dalle 10 alle 22 in Piazza dei Priori Mercato medievale con animazione: alle 16 Scuola di tamburo dei Terzieri e alle 18 Scuola di bandiera

Alle 11 da Palazzo Comunale partenza per la visita guidata alle Ricostruzioni degli ambienti dei tre Terzieri, a cura di L’Orologio (Info e prenotazioni narni.cultura@orologionetwork.it – 328 0746383)

Alle 11 nella sala Consiliare di Palazzo Comunale “Dal Patto di Amicizia con il Comune di Osilo alla Rete internazionale giostre all’anello”, tavola rotonda con gli amministratori delle città e i rappresentanti delle giostre equestri. A cura del Comune di Narni – Assessorato alla Corsa all’Anello

Alle 11.30 in piazza Pozzo della Comunità “La città medievale, scorci di vita vissuta, ambienti, fortezze, mercati, giullari, bandiere e disfide cavalleresche”, premio Ninny Tenuzzo: cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso di disegno “Ritorno al Medioevo” per le scuole secondarie di primo grado. A cura del Terziere Mezule

Dalle 15 alle 17 nel portico della Cattedrale “Sulle tracce di San Giovenale” caccia al tesoro per grandi e piccini a cura della parrocchia dei SS. Giovenale e Cassio

Alle 15 da Palazzo Comunale partenza per la visita guidata alle Ricostruzioni degli ambienti dei tre Terzieri, a cura di L’Orologio (Info e prenotazioni narni.cultura@orologionetwork.it – 328 0746383)

Dalle 17.30 alle 19.30 nel chiostro di Sant’Agostino “Ludus in fabula” giochi medievali per bambini con Giullare Silvestro

Alle 18 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori “Boccaccio e Costanza D’Altavilla, la monaca imperatrice” conferenza a cura di Fulvio delle Donne

Alle 21.30 in Cattedrale “De cereis et palii offerendi”

Alle 24 lungo la scalinata della Cattedrale Acali de San Giovenale, inno goliardico dei contradaioli

Domenica 3 maggio 10.30 in Cattedrale solenne celebrazione eucaristica. A seguire processione in onore del Santo Patrono Giovenale

Alle 11 da Palazzo Comunale partenza per la visita guidata alle Ricostruzioni degli ambienti dei tre Terzieri, a cura di L’Orologio (Info e prenotazioni narni.cultura@orologionetwork.it – 328 0746383)

Alle 17 in piazza dei Priori “De anulo argenteo currendo” Corsa all’Anello storica

Dalle 17.30 alle 19:30 nel chiostro di Sant’Agostino “Ludus in fabula” giochi medievali per bambini con Giullare Silvestro

Alle 21.15 in Cattedrale “A cantar San Giovenale”

Lunedì 4 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 laboratorio In Tessere “Doppia firma” incontro tra arte grafica e mosaico a cura dell’associazione culturale ArteM e della Scuola di mosaico In Tessere (residenza artistica dal 4 al 9 Maggio 2026, aperto al pubblico)

Alle 17 nell’aula Oriana Fallaci della Casa del Popolo inaugurazione di “Equinozio”, stampe dipinte di Hernán Cueva, a cura dell’associazione culturale ArteM di Narni, in collaborazione con l’associazione Ali della Mariposa di Foligno

Alle 18.30 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori presentazione del libro “Le cose nelle case di Narni. Elenchi di oggetti dei secoli XIV e XV” a cura del Laboratorio di paleografia latina e metodologia della ricerca storica (2024-2025) dell’Università dei Rievocatori. Intervengono Vladimiro Coronelli e Daniele Sini, Archivio di Stato di Terni. Sarà presente il docente e coordinatore scientifico dell’opera Paolo Pellegrini

Alle 21 in piazza dei Priori “Ad Eden redire”. “Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal, ch’io sorrisi del suo vil sembiante” (Dante, Paradiso, Canto XXII), Danzar cortese, in collaborazione con il gruppo danza Castrum Podii Medii di Poggio. Spettacolo a cura del Terziere Mezule

Sito ufficiale www.corsallanello.it