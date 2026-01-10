sabato, Gennaio 10, 2026
cultura Foligno 

Giampaolo Morelli porta in scena a Foligno il suo comedy speech Scomode verità e 3 storie vere

Luana Pioppi

La Stagione teatrale 25/26 di Foligno ospita l&#39;attore e sceneggiatore Giampaolo Morelli con il suo spettacolo Scomode verità e 3 storie vere, scritto insieme a Gianluca Ansanelli e con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. In scena mercoledì 14 gennaio alle 21 al Politeama Clarici. Attraverso il suo il comedy speech, Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

 

A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Info e biglietti
Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è
possibile prenotare dopo l&#39;ultima recita dello spettacolo precedente.
Botteghino Politeama Clarici via Garibaldi, 147 Tel. 0742 352232 dal martedì al sabato dalle 17.30
alle 20.
La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it

